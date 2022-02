La situation épidémique relative au corona virus semble se stabiliser à travers les établissements sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou. Cela ne veut nullement dire que le Omicron ne continuera pas sa course de propagation. Selon une responsable de la direction de la santé de la wilaya, le nombre de personnes hospitalisées jusqu'à hier, à travers les hôpitaux de la wilaya s'établit à quelque 224 malades dont une dizaine se trouve toujours dans les services de réanimation.

La même source n'a pas manqué de préciser que parmi cette dizaine de personnes hospitalisées, deux ont nécessité une intubation à cause de l'état avancé de leur maladie. Au chapitre de la vaccination, la même responsable a dressé un tableau mi-figue, mi-raisin de l'avancée de cette opération qui a pourtant bénéficié d'une grande campagne de sensibilisation. Le taux de vaccination relatif aux personnes ayant pris la première dose s'établit à seulement 51,1%. Les personnes ayant reçu la deuxième dose n'ont, hélas pas fait mieux, car le taux de vaccination réalisé à ce chapitre n'est, lui, que de 34%. Un élan jugé timide par les autorités sanitaires de la wilaya.

Par ailleurs, il est à relever que les mesures sanitaires de prévention sont relativement respectées par les diverses catégories de la population. Ce qui apparaît visiblement dans les transports de voyageurs qui est le meilleur barème de ce suivi. En effet, les personnes sans bavette sont rares dans les bus et les fourgons qui sillonnent quotidiennement les chemins et les routes.

Il est vrai que les campagnes de sensibilisation ont visiblement donné des résultats moyens de ce côté-là, car les populations observent avec plus de rigueur les mesures barrières. On observe même un suivi positif dans les administrations et les places publiques. Toutefois, l'on évoquait rarement le taux de suivi des protocoles au niveau des écoles et de l'université.

Sans données actualisées sur le taux de suivi des protocoles et de la vaccination, il devient impossible de porter un jugement d'autant plus que l'observation n'est pas permise étant donné qu'il n'y a pas d'accès aux établissements scolaires.

Toutefois, selon des membres des associations des parents d'élèves, il y a une avancée relative en matière de vaccination et une meilleure application des mesures barrières afin de protéger les enfants.