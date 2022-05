Dans le but de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat des étudiants, l'université d'Annaba a lancé la première édition de formation «Annaba University Startup Training». Organisée à la bibliothèque centrale du pôle universitaire de Sidi Amar, cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de formation tracé par l'université d'Annaba visant à renforcer l'esprit d'entreprendre des étudiants et développer la pensée entrepreneuriale, en exhortant les étudiants à former des idées et des entreprises émergentes à l'avenir.

L'objectif est de développer les compétences cognitives et professionnelles des étudiants afin de choisir leur parcours dans leur spécialisation académique universitaire avant d'entrer dans le monde du travail. Sur les 350 candidats, des deux sexes issus de toutes spécialités, 40 étudiants ont été retenus pour bénéficier d'une formation assurée par des experts. Ils pourront, en 3 jours, développer leurs idées de projet à travers des ateliers. Leurs travaux seront présentés à la fin de la formation devant un jury composé d'experts de différents wilayas du pays. Les trois meilleurs projets seront sélectionnés. Le professeur Hicham Hadj Moussa, maître de conférences au département des sciences des médias et de la communication de l'université de Badji Mokhtar Annaba et formateur spécialisé en entrepreneuriat, a souligné lors de son intervention que le programme tracé permettra aux étudiants d'acquérir des compétences entrepreneuriales et des connaissances des acquis techniques pour la création d'entreprises à caractère social. De son côté, Abderrazak Loubar, formateur et accompagnateur dans le domaine de l'entrepreneuriat d'Alger, a indiqué que la présence des encadreurs permettra de tracer une feuille de route à même de doter les étudiants d'outils leur permettant de cerner et d'analyser les problèmes pour trouver des solutions garantissant l'obtention de résultats économiques et sociaux. Pour sa part, Guenaou Fatima, formatrice dans le domaine de l'entrepreneuriat de la wilaya d'Oran, a indiqué que cette formation se veut un cours d'enseignement pédagogique sur la méthodologie de l'entrepreneuriat social qui vise la participation des jeunes. Pour la formatrice, cette formation est basée sur le développement des compétences et capacités nécessaires selon une stratégie claire et des étapes non routinières pour la mise en place d'une institution émergente qui contribue au développement économique local et national.