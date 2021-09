Les écoles primaires de la commune de Boudjima, à l'instar de beaucoup d'établissements scolaires répartis à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, fonctionnent désormais à l'énergie solaire. Le projet, commencé à l'école du chef-lieu en 2019, s'est poursuivi durant ces deux dernières années.

Les élèves de cette école se chaufferont, cette année, à l'énergie solaire. Hier, ce fut, en effet, au tour de l'école primaire des frères Chahid Hallou de se voir connectée à l'énergie solaire pour assurer son alimentation en électricité.

L'équipe d'ingénieurs, qui travaille sur ce projet novateur, vient, ainsi, de réussir à connecter les écoles primaires et le siège de la mairie, en attendant d'autres établissements dans les prochains mois. Pour rappel, la première à se voir connectée à cette forme d'énergie propre, est l'école primaire Baïlèche, située au chef-lieu, qui vient de se voir dotée de panneaux solaires, afin de fonctionner avec cette énergie propre.

Les responsables du projet annonçaient, déjà, l'objectif de connecter sept autres établissements, faisant, ainsi, de la commune de Boudjima la première commune, à l'échelle nationale, qui passe à l'énergie solaire. Un projet annoncé, il y a plus d'une année. Les travaux, conduits par de talentueux jeunes ingénieurs, ont pris du temps pour se concrétiser, car des essais devaient être effectués. Un exploit qu'il faut saluer pour son caractère novateur et pionnier, en Algérie. Par ailleurs, par ce projet qui dure et qui se poursuit toujours, les initiateurs prouvent concrètement que l'énergie solaire est une technologie largement accessible aux Algériens et qu'il suffit juste d'une volonté politique, comme c' est le cas dans la commune de Boudjima. Située à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, Boudjima est une commune pauvre et sans ressources fiscales. À l'exception d'un marché hebdomadaire, actuellement anéanti par le béton, il n'existe aucune infrastructure à même de générer de la fiscalité. Malgré les efforts de toutes les assemblées qui s'y sont succédées, elle reste pauvre à tous points de vue. Pourtant, depuis la fin des années 1980, une zone d'activité reste inexploitée à cause du manque de viabilisation.

À rappeler, également, que la commune de Boudjima est dotée naturellement d'un relief montagneux, capable d'abriter une agriculture de montagne. Toutes les conditions climatiques et géographiques sont réunies pour développer l'arboriculture et plusieurs activités liées à l'agriculture de montagne.

Les populations n'attendent qu'un signal de la part des autorités locales, exprimant leur intérêt, pour se lancer dans l'activité économique sous toutes ses formes, pour peu que les élus locaux s'y mettent, avec un accompagnement même moral, étant donné que la circonscription est encore l'une des plus pau-vres du pays. Ce projet d'alimentation en énergie solaire est justement conçu pour pallier le manque de financement pour la gestion des établissements scolaires du cycle primaire qui sont une lourde charge pour les budgets communaux.