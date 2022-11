En présence des membres des différentes composantes universitaires, notamment les porteurs d'idées d'entreprises émergentes, l'université Badji Mokhtar d'Annaba vient de lancer un cycle de formations.

Le concept s'inscrit dans le cadre des soutenances de thèses de fin de cursus. Dans ce contexte, il est fait état de 340 projets (certificats-créations d'entreprises). Ces journées de sensibilisation s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la semaine de l'entrepreneuriat approuvée par l'université. Après avoir présenté et débattu leurs projets devant un Comité scientifique, les étudiants pourront obtenir un certificat et un diplôme d'établissement émergent, et le «label» projet innovant, à condition que la direction des incubateurs universitaires accompagne ces projets. Au registre des travaux de l'événement, ils ont été animés par des experts de la Faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, sous la supervision du doyen du département. La rencontre a été caractérisée par des débats riches et constructifs, en plus d'explications suffisantes, en réponses aux interrogations des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les participants ont souligné que plus de 100 000 étudiants bénéficient d'une formation en entrepreneuriat par l'incubateur des start-up. Organisée en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, cette campagne tend à consolider l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, dont la création d'entreprises, l'obtention d'un label start-up, la propriété intellectuelle, le financement, l'incubation accélérée et la croissance rapide des start-tup. Il est à noter que la préparation de cette semaine du partenariat a fait l'objet de plusieurs mois de préparation, notamment après un accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, les institutions émergentes et les petites entreprises qui viendraient en appui à l'implantation d'entreprises émergentes en milieu universitaire. Cette action de sensibilisation intervient, également, à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, dont le but vise à inciter les étudiants à s'engager dans l'entrepreneuriat et l'innovation et à bénéficier des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, afin de répondre aux besoins croissants de l'économie algérienne, à travers des entreprises créatrices de richesse et d'emplois.