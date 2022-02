Ca passe ou ça casse! Retour à la vie normale ou reprise épidémique? Cette semaine s'annonce décisive pour la situation sanitaire dans le pays. Les contaminations continuent de baisser, les hôpitaux se vident peu à peu et le personnel hospitalier respire. La 4ème vague de la Covid-19 semble derrière nous. «On enregistre moins de cas que les semaines précédentes. Même les centres de tri connaissent moins de pression», assure le docteur Haouchine, médecin spécialiste affecté à un centre «corona» dans le cadre de son service civil. La fermeture des écoles, durant 15 jours, semble avoir permis de couper la chaîne des contaminations. Les Algériens peuvent envisager des jours meilleurs. D'ailleurs, les mesures restrictives prises par le gouvernement «tombent» les unes après les autres. Cela est, notamment, le cas pour les lieux de loisirs. Ils ont été autorisés à rouvrir, à l'occasion de ce week-end, au grand bonheur des bambins et de leurs parents. Les quelques autres activités «suspendues» durant cette vague devraient suivre dans les prochains jours. Cela reste, cependant, tributaire de l'amélioration de la situation sanitaire, car si les choses se sont améliorées par rapport aux semaines précédentes, on n'est pas moins encore sorti d'affaire. Les chiffres des contaminations quotidiennes sont stables mais demeurent encore plus ou moins importants, avec une moyenne de 500 cas jours, ce qui est élevé pour l'Algérie. De plus, ce début de semaine marque «la fin de la période d'incubation» après le retour des enfants à l'école. Le Comité scientifique de suivi et d'évolution de la pandémie sera attentif aux chiffres de cette semaine. Ils seront très indicatifs quand à la suite de cette vague. S'ils continuent de baisser, ce sera un très bon signe. Au cas où ils remontent, cela voudra dire que l'on n'est pas sorti de l'auberge. Les spécialistes mettent, d'ailleurs, en garde contre cette éventualité. Ils craignent un relâchement «précoce», qui pourrait entraîner une nouvelle flambée des contaminations. Or, le virus est toujours parmi nous. Il continue de contaminer des centaines de personnes par jour et d'emporter des dizaines. Il faudra donc rester encore prudent, au moins jusqu'à la fin du mois en cours, pour envisager un retour à la vie normale, qui se dessine à travers le monde. Peut-on espérer un Ramadhan sans «masques»? Cela dépend de nous...