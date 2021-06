L'été arrive, c'est l'heure des vacances. Avec la fermeture des frontières, beaucoup se sont tournés vers le tourisme local. Mais voilà, les prix de location des chambres d'hôtels sont excessivement chers pour un service qui laisse souvent à désirer. Les bourses moyennes choisissent alors d'aller vers les locations chez l'habitant. Ils réservent, à la journée, studios, appartements ou bungalows. L'Internet, les réseaux sociaux et les sites de vente ont permis de faciliter ce type d'opération en rapprochant les propriétaires des locataires. «Je ne vais plus à l'hôtel, dès que j'ai envie de décompresser ou d'aller passer un petit week-end d'évasion je fais un tour sur Ouedkniss», assure Aghilès, jeune marié. «Il suffit de taper le nom de la ville où l'on désire séjourner pour avoir des centaines, pour ne pas dire des milliers de biens à louer à la journée», soutient ce fan des petites escapades. Il n'est pas le seul à opter pour cette option. À l'instar de Booking à l'étranger, Ouedkniss est devenu un geste naturel chez tous ceux qui cherchent à bien louer pour une courte durée. Tout comme le «marketplace» de Facebook qui est en train de le «titiller». Néanmoins, ce site d'annonces reste de loin le numéro un du fait du nombre important de produits proposés. On tente l'expérience en recherchant un F2 à Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou. En quelques clics, on obtient plusieurs centaines de propositions. La description du logement est appuyée par des photos sous différents angles. Certains affichent le prix, d'autres non. Les tarifs vont de 3 000 dinars la nuitée jusqu'à 30 000 dinars. Tout dépend du type de logements, mais aussi de la période de séjour. Le numéro du «proprio» est affiché, il suffit de l'appeler pour négocier un peu avant de réserver. Le tour est joué, il vous donne rendez-vous le jour de l'arrivée pour le payer après qu'il vous ait remis les clés. Une facilité déconcertante qui permet de ne plus faire le tour des connaissances afin qu'ils puissent vous trouver le logement d'un proche à louer au niveau d'une ville côtière ou autre

station balnéaire. C'est la magie de l'Internet! Cependant, elle a ses limites. Comme toute tendance du Web, elle est vite «envahie» par certains requins du Web. Ils ont, en fait, un terrain de chasse pour leurs proies. Les arnaques sont ainsi devenues légion. Certains logements ne correspondent pas du tout à la description ou aux photos. «Une fois j'ai loué un trois pièces à Jijel avec vue sur mer. C'était un garage avec vue sur poubelles», témoigne Lotfi, encore traumatisé par cette expérience. «J'ai payé 4 000 dinars la nuit pour dormir dans un garage. Je n'avais pas le choix, c'était trop tard. Je devais, soit supporter ça ou gâcher les vacances de mes proches», soutient-il en mettant en garde ses concitoyens contre ce qui peut leur paraître comme une très bonne affaire. La qualité n'est pas la seule chose sur laquelle jouent ses prédateurs. Comme avec les voitures, ils jouent le rôle d'intermédiaires, en contrôlant à leur guise les prix du marché. Ils font dans la grande spéculation pour augmenter au maximum leurs gains. Une situation qui a provoqué une flambée indécente des prix, surtout avec la forte demande de ces deux dernières années suite à la fermeture des frontières. De jeunes «start-upeurs» ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Comme Yassir avec le diktat des chauffeurs de taxi, ils veulent mettre fin à celui des «smasra» (intermédiaires, Ndlr). Ils aspirent à disrupter le secteur à travers des applications et autres par formes innovantes.

À l'image du site Nbatou.com. Comme son nom l'indique bien, il s'agit d'un site qui offre des solutions d'hébergement à travers les quatre coins du pays. Il y a aussi le site Elkeria.com ou encore darilik.com. Ce sont là des sites qui se sont spécialisés uniquement dans la location d'appartements et autres biens. Ce qui leur offre la possibilité de contrôler leurs contributeurs ainsi que les prix qu'ils proposent. D'autres sites du même genre avaient, il y a quelques années, tenté le coup, mais ce n'était pas le même contexte. Aujourd'hui que la situation s'y prête, vont-ils réussir ce grand défi? Wait and see...