Le monde, l'Europe, notamment s'apprête à se mettre à la voiture électrique. Les véhicules à batterie électrique représenteront 50% des ventes de véhicules neufs en Europe d'ici à 2030 et 85% en 2035 selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) rendue publique, hier. Et vraisemblablement il y ont tout à gagner, tant sur le plan financier qu'environnemental, dans ce qui s'apparente à une véritable révolution. Les voitures et utilitaires électriques coûteront moins cher à construire que les véhicules à combustibles fossiles à partir de 2025, 2026 ou 2027 selon les catégories, a assuré la même source. Ils pourraient représenter 100% des ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne d'ici 2035, à condition que «les législateurs renforcent les normes de CO2 des véhicules et lancent d'autres politiques pour stimuler le marché, à l'instar d'un déploiement plus rapide des points de recharge», souligne l'ONG Transport et Environnement, qui a commandé cette étude. L'Algérie, qui ne sait plus à quel saint se vouer pour construire une industrie automobile, peut trouver chaussure à son pied. Une occasion à ne pas rater d'autant plus que l'expérience précédente qui a tourné en eau de boudin s'est de surcroît, transformée en un gâchis notoire qui a significativement pénalisé l'économie nationale. «Nous avons assisté, hélas, à la création de 400 postes d'emploi uniquement par un investisseur qui a consommé trois milliards de dollars», avait déclaré, au début du mois d'avril dernier le président de la République à l'occasion de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale. «Le prix du véhicule monté localement a dépassé celui du véhicule importé» a fait remarquer Abdelmadjid Tebboune. Un constat implacable qui suffit pour que l'Algérie nouvelle se tourne vers cette option pour qu'elle ne soit pas en retard d'une «guerre». L'opportunité est à saisir pour repartir du bon pied. Le «scénario» répond à souhait aux attentes des Algériens: Des voitures moins coûteuses avec à la clé une économie totale de carburant. Les véhicules seront aussi «moins chers à l'achat, en moyenne, même avant subventions» sans compter à terme les économies de carburant à l'usage, affirme Bloomberg New Energy Finance qui assure que le prix hors taxes d'une berline électrique s'alignera ainsi vers 2026 sur le prix d'un véhicule thermique, autour de 20 000 euros, contre près de 40 000 euros pour la version électrique en 2020. Voilà qui doit arranger les affaires du pays en matière de marché automobile. Théoriquement, il semble prêt à franchir le pas. «Le monde entier se dirige vers la production et l'usage des voitures électriques. L'Europe fonctionnera exclusivement grâce à l'électrique à l'horizon 2025, tandis que chez nous, l'on regarde encore du côté de l'assemblage de véhicules dont la combustion se fait par l'énergie fossile», avait déclaré, le 16 février 2020 en marge d'une réunion du gouvernement, l'ex-ministre de l'énergie Ferhat Aït Ali Braham.

«Il sera illusoire que de mettre en place une industrie qui n'aura que quelques années à vivre (...) il faut aller vers l'électrique non pas parce que c'est une mode, mais parce que c'est une révolution à ne pas rater», a renchéri le 4 mai dernier le ministre de la Transition énergétique Chems-Eddine Chitour dans un entretien accordé au média carvision dz. Il faut rappeler que l'acquisition des voitures électriques fait partie des mesures prescrites par le président de la République, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le22 mars 2020. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné par la suite l' «affectation d'un quota de 15% du total des véhicules importés aux véhicules électriques, à condition de réduire au minimum des véhicules diesel» le 21 avril 2021. Une décision justifiée.