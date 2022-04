Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a indiqué lors d'une plénière à l'APN, consacrée aux questions orales que «l'enseignement secondaire général et technologique est en cours d'examen et fera l'objet d'une révision prochaine». En réponse à une question sur la possibilité d'inclure l'Intelligence artificielle (IA) comme branche dans l'enseignement secondaire, il a fait savoir que «cette spécialité est soumise à l'étude par des organismes pédagogiques spécialisés, à l'instar du Conseil national des programmes (CNP)». Ce dernier «ne recommande pas la pré-orientation, pour éviter tout éventuel effet négatif sur les voeux des élèves» a-t-il soutenu. Il a indiqué que «son département recourt à des instances habilitées à examiner de telles propositions sur la base d'approches scientifiques» jugeant qu'«inclure l'IA dans l'enseignement secondaire est précoce à l'heure actuelle». Il a cité en revanche «le lycée des mathématiques à Kouba qui s'attèlle à développer les compétences des élèves en vue d'accéder aux écoles supérieures et de représenter l'Algérie dans les compétitions scientifiques internationales». Concernant le mouvement inter-wilayas des enseignants, et le résultat obtenu par le travail par la liste de wilaya en matière d'embauche d'enseignants au cours des trois dernières années, il a indiqué que «son secteur a installé un comité technique à cet égard», soulignant qu' «une décision sera prise et inclura l'introduction d'applications dans le système informatique du ministère afin d'atteindre l'égalité et la transparence» et que «ce problème sera réglé bientôt, mais dans les limites des postes existants afin d'assurer la scolarisation des élèves». Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a indiqué que «son secteur attachait une grande importance à l'activité thermale». À ce propos, il a rappelé «l'importance de valoriser et exploiter les sources thermales disponibles et d'oeuvrer pour la modernisation et la réhabilitation des établissements et des stations thermales existantes». Il a en outre souligné l'importance de «créer un climat approprié en vue de soutenir l'investissement, la réalisation de nouvelles stations thermales au niveau des sources thermales pouvant abriter des projets et la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée pour améliorer les prestations fournies». De son côté, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé que 23 wilayas du Sud et des Hauts- Plateaux(Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Biskra, Oulad Djellal, El Oued, El Meghaïer, Ghardaia, Menéaa, Illizi, Djanet, Laghouat, Ouargla, Touggourt, Tamanrasset, In Salah, In Guezzam et Tindouf, Djelfa, El Bayadh et Naâma) avaient bénéficié de subventions partielles des factures d'électricité. Dans le même contexte, il a précisé que «le montant de la subvention de l'Etat des factures d'électricité au profit de ces régions s'est élevé en 2020 à 18,9 milliards de dinars». À cet égard, le ministre a assuré que les prix de l'énergie en Algérie sont abordables grâce aux subventions de l'Etat. Ils ne devraient pas connaître une hausse importante comme c'est le cas dans plusieurs pays avant d'ajouter: «Les pouvoirs publics accordent une importance capitale à l'approvisionnement des citoyens en énergie».