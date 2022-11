L'expert de la géopolitique internationale, Ahmed Bensaâda, aborde les défis qui attendent les pays arabes à l'aune de la Déclaration d'Alger et de sa feuille de route quant au processus de paix globale au Moyen-Orient en général et en Palestine en particulier. Il soutient l'idée que l'Algérie a un rôle à jouer au niveau arabe et régional de par son histoire et de par sa tradition diplomatique. Docteur Bensaâda croit que les pays arabes pourraient constituer un pôle décisionnel mondial pour peu qu'ils mettent leurs différences de vue de côté.