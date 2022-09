La communauté nationale à l'étranger va bénéficier d'un autre droit qui a tout le temps été soulevé par les siens, à savoir l'«affiliation volontaire au système national de retraite, des membres de la communauté nationale à l'étranger, exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, ainsi que leurs droits et obligations». C'est lors de la réunion du Cconseil du gouvernement que ce volet a été examiné. Il s'agit là «de la mise en oeuvre des directives du président de la République visant à élargir la couverture sociale au profit de la communauté nationale à l'étranger», a souligné le communiqué des services du Premier ministère. Ce projet de décret exécutif va permettre «aux personnes concernées à la fois d'acquérir des droits à une pension de retraite en Algérie durant leur carrière hors du territoire national et de bénéficier de la couverture sociale des prestations en nature de l'assurance maladie et ce, moyennant le versement de cotisations de retraite et d'assurance maladie telles que prévues par la législation nationale», annonce-t-on.

La diaspora algérienne est en train de connaître une certaine amélioration dans son traitement par les pouvoirs publics. C'est une réalité notable et concrète surtout que depuis 2020 plusieurs décisions ont été prises à leur égard pour faciliter leur déplacement ou leur implication dans les chantiers économiques et politiques dans le pays. L'aspect social en termes de couverture vient à point nommé pour sceller le lien d'une manière définitive entre la communauté nationale à l'étranger avec la mère patrie. C'est un signe très fort pour la diaspora qui veut rentrer d'une manière durable et casser avec le cliché d'une communauté dont le rapport avec le pays est spécifique pour ne pas dire étranger. Il faut dire que les trois dernières années, la diaspora algérienne a été prise en charge de point de vue de décisions courageuses de la part des pouvoirs publics et du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs démarches consulaires et administratives en termes de gestion des affaires commerciales et autres de la communauté nationale à l'étranger ont été prises pour permettre à ce potentiel de vivre dans une situation digne et respectable. L'objectif de faire de la diaspora algérienne un prolongement et potentiel créatif et dynamique sur le plan économique et politique commence à se faire sentir sur le terrain. Cette idée est en train de prendre la forme d'une attitude qui se vérifie à travers les réactions de la diaspora elle-même qui ne cesse de s'impliquer dans le secteur économique en recourant à l'investissement dans ses domaines qui correspondent à son expérience et aux besoin du pays surtout en ce qui concerne l'économie de la connaissance et le transfert de la technologie. Cette volonté visant de faciliter le déplacement et la mobilité de la diaspora algérienne est en train de se consolider à travers son implication pleine et entière dans d'autres domaines dont l'effort et la disponibilité sont de même similitudes de leurs compatriotes de l'intérieur du pays. La communauté nationale à l'étranger est en train d'engranger des exploits et plus de droits à la hauteur de ses sacrifices et dévouements à la mère patrie.