«Les dossiers de la Mémoire ne sauraient faire l'objet d'aucune renonciation», affirmait le président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans son message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, marquant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Le président Tebboune indiquait que ces ateliers sont toujours ouverts, comme la poursuite de la récupération des crânes de nos valeureux martyrs, le dossier des disparus, la récupération des archives, et l'indemnisation des victimes des explosions nucléaires au Sahara algérien. S'exprimant, hier, en marge de la commémoration du 177e anniversaire des deux enfumades de Sebih, perpétrées à Debboussa, une région située entre les communes de Sobha et Aïn Mrane (nord-ouest de Chlef), qui ont fait plus de 2 000 martyrs, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Regiban a affirmé que «le travail se poursuit au niveau des hautes commissions mises en place dans son département ministériel en toute

objectivité et selon une démarche scientifique». Le ministre répondait à une question de la presse concernant les dossiers liés à la mémoire nationale, notamment celui de la récupération des crânes des chouhada assassinés au XIXe siècle par l'armée française et conservés au Musée de l'Homme à Paris. Pour rappel, le 5 Juillet 2020, à l'occasion de la fête de l'Indépendance, 24 crânes de résistants algériens ont été rapatriés et inhumés au Carré des martyrs à El Alia avec les honneurs militaires. Concernant les enfumades de Sebih, le ministre a affirmé que «c'est un génocide de plus qui s'ajoute à la longue liste des crimes coloniaux perpétrés en Algérie durant la période des résistances populaires», tout en soulignant que c'était une halte pour «rappeler à la jeunesse actuelle les sacrifices consentis par les chouhada au service de la patrie». Car, a-t-il soutenu, «il est du devoir des Algériens d'honorer la mémoire de ces héros, qui ont été exterminés par le feu pour avoir soutenu les résistances populaires de l'Émir Abdelkader et de Cherif Boumaza». Aussi, a-t-il révélé, que cette grotte, étant un témoin vivant de l'histoire de la région, un «mémorial ou une fresque immortalisant cet événement historique y sera érigé(e) en coordination avec les autorités de la wilaya». Le ministre a, par ailleurs, assisté aux travaux d'une conférence sur les enfumades de Sebih et écouté des propositions concernant le mémorial devant immortaliser le tragique événement.