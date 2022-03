À trois semaines, on y pense déjà. Il est vrai que cette année, l'on va jeûner sans masques et bavettes, pour la première fois depuis deux ans. Il est vrai aussi que cette année, le mois sacré arrive dans une conjoncture particulière marquée par la hausse mondiale des prix des produits alimentaires, à cause de la pandémie de Covid-19 mais également accentués ces dernières semaines, par le conflit en cours en Ukraine. Les ménages s'y préparent déjà même s'ils sont confortés par les assurances du gouvernement, quant aux capacités de notre pays à faire face à cette situation notamment par l'existence de stocks de céréales à même d'éviter la pénurie et l'achat durant cette période particulière. Aussi, à quelques semaines du mois de Ramadhan, les yeux sont déjà braqués sur les produits de large consommation en plus des produits spécialement utilisés, à l'occasion comme le sucre, les ingrédients pour la préparation des gâteaux et autres. À Tizi Ouzou, les plus importants marchés de la wilaya s'y préparent. Les commerçants activant dans le créneau de l'alimentation générale sont déjà à pied d'oeuvre pour préparer leurs étals à l'occasion du mois sacré. Les citoyens également. En effet, depuis quelques jours, le plus important marché de la wilaya, situé dans la ville de Draâ Ben Khedda, est rythmé par l'ambiance précoce du mois sacré. «Oui, en effet, les acheteurs sont de plus en plus nombreux à demander ce genre de produits» répond un commerçant dans ce lieu fréquenté par des citoyens qui viennent même des wilayas limitrophes. Une tendance confirmée aussi du côté des citoyens. «Moi, ce n'est pas nouveau. J'ai toujours fait mes achats à cette période, cela m'évite beaucoup de tracasseries. Moi, personnellement, j'ai toujours acheté la viande quelques semaines avant le mois de Ramadhan. Trois poulets ou quatre que je mets au congélateur en plus de deux ou trois plateaux d'oeufs et quelques produits de la pêche, quand j'ai les moyens et le tour est joué», nous déclare un retraité. En fait, de nombreux ménages agissent de la sorte non (pas) par crainte d'éventuelles pénuries mais plutôt par méthode.

«Je n'ai jamais été inquiété par ces pénuries. Durant ces dernières années, mon stock à la maison, en prévision du mois de Ramadhan, je le fais au courant des mois qui le précèdent. J'ai toujours évité les ruées et les chaînes devant les commerces. Vous voulez savoir? Si tout le monde faisait comme cela, il n'y aurait jamais eu de pénurie. Et même s'il y en a, il n'y aurait jamais autant de chaînes et de ruées», assure un autre citoyen abordé justement dans boucherie de volaille à Tizi-Ouzou. En fait, pour nombre de personnes, s'approvisionner en produits nécessaires au mois de Ramadhan, n'a jamais été aussi simple. «Je ne suis pas d'accord avec ceux qui restent jusqu'à la veille pour tout acheter. Ce n'est d'abord pas bon pour leur budget et, en plus, c'est un comportement favorable à toute sorte de pratiques commerciales véreuses. Mais si on apprenait à cerner nos besoins de Ramadhan, durant les mois qui précèdent, ces commerçants malhonnêtes n'auront plus les moyens de stocker pour augmenter les prix» préconise une dame; retraitée de l'éducation qui nous a tracée une autre piste pour passer un Ramadhan entièrement consacré à l'adoration de Dieu. Habiter en campagne peut même aider à protéger sa bourse de nombre de dépenses. «Moi, j'habite à la campagne et je n'ai pas acheté de poulets depuis plusieurs décennies. J'élève des poulets de ferme, des poules pour les oeufs et je cultive un petit jardin potager que je prépare spécialement pour le mois de Ramadhan. Cela m'évite beaucoup de dépenses», nous rapporte notre interlocutrice qui trouvait, d'ailleurs, incompréhensible d'acheter du poulet et des oeufs quand on habite la campagne, car on peut en élever chez-soi.