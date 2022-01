Pour la 1ère fois, le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Béjaïa, à sa tête le professeur Farid Boudjenah, vient de réussir une délicate intervention sur un patient atteint d'une tumeur localisée au niveau du larynx, classée stade T4. C'est ce qu'a indiqué, hier, le responsable du bureau de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, précisant que c'est là «une première dans notre wilaya et dans notre jeune CHU». Le patient, Djilali, âgé de 46 ans, originaire de la commune de Semaoun dans la wilaya de Béjaïa, est suivi depuis une année. Il s'est résolu à se faire opérer à Béjaïa, alors qu'il s'apprêtait à débourser plus d'un million de dinars dans une clinique tunisienne.

Selon le docteur Hamza Adellaoui, maître assistant en ORL, le cancer du larynx est l'une des tumeurs les plus fréquentes des voies respiratoires, due essentiellement à la consommation de tabac. Il a déclaré que le patient a bénéficié d'une laryngectomie totale avec curage ganglionnaire bilatéral. La laryngectomie consiste en l'ablation totale du larynx, organe de la phonation. Elle est immédiatement suivie par un travail de l'orthophoniste pour une réadaptation à une «voix sans cordes vocales».

En effet, le stade avancé de la tumeur a amené l'équipe chirurgicale à enlever le larynx dans sa totalité avec rétablissement de la continuité et trachéotomie. Le suivi post- opératoire doit être rigoureux, et l'équipe paramédicale a été bien formée pour ce fait. Le patient doit être aspiré chaque demi-heure pendant les premières quarante- huit heures post-opération en utilisant sa nouvelle voie de respiration pour éviter tout risque d'infection et d'effets indésirables. La réussite de cette intervention doit inspirer beaucoup de nos malades qui ont tendance, par méconnaissance, à s'orienter vers des polycliniques à l'étranger. Les quêtes organisées régulièrement sur les routes nationales témoignent de cet engouement à la collecte de l'argent pour des transferts de malades en dehors du pays. Lesquels malades reviennent souvent pour mourir quelques mois après, si ce n'est sur place. Le dernier cas a été enregistré à Akfadou. Une maman décède des suites d'une intervention chirurgicale en Turquie après avoir été transférée 3 mois avant grâce à une collecte conséquente de fonds. Soraya Krimat, une maman de 3 enfants, âgée de 44 ans, souffrait depuis longtemps d'une cirrhose hépatique, qui ne peut être soignée que par l'implantation d'un autre foie. Il s'agit d'une prise en charge en Turquie pour un montant de 67 000 euros. Si la collecte a été une réussite en un temps record, l'opération par contre n'a pas eu l'effet escompté. Elle décède alors.

Les hôpitaux algériens regorgent de compétences, cependant peu connues du grand public. Et ce sont les hôpitaux étrangers qui profitent pour soigner nos malades. La médiatisation de l'acte médical en Algérie devient un impératif de l'heure pour réinstaller la confiance perdue, mais également éviter d'énormes sommes d'argent dépensées pour des soins à l'étranger.