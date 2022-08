La visite du président français, Emmanuel Macron en Algérie ouvre le débat sur plusieurs dossiers. L'épineuse question des visas a été évoquée de façon nouvelle. S'exprimant sur le sujet, le président Macron, a précisé que «Des décisions ont été prises dans ce sens.

Nous allons travailler ensemble pour pouvoir traiter des sujets, plus sensibles de sécurité, mais qui ne peuvent pas empêcher de développer des ponts de mobilité choisie pour nos artistes, sportifs, entrepreneurs, universitaires, scientifiques, associatifs et responsables politiques, permettant de bâtir davantage des projets communs dans la région de la Méditerranée.» Il faut dire qu'après les restrictions opérées l'année dernière sur l'octroi de visas pour les ressortissants maghrébins, l'interrogation sur une certaine amélioration de la situation subsiste fortement. D'autant plus que les tensions qui ont suivi sur le plan diplomatique n'ont pas arrangé les choses entre les deux pays.

Le renforcement du principe de sélection qui ressort du discours du président français, semble introduire de nouvelles règles. En somme, le doute subsiste sur un éventuel retour aux volumes et échanges qui ont marqué les dernières décennies. Le nouveau concept étant celui de la «mobilité choisie», désormais les ressortissants algériens en besoin de visas touristiques, ne savent toujours pas quel sort leur réserve l'administration française.

Néanmoins, le président Macron a tenu à préciser que «des efforts seront consentis dans ce sens. Il a fait part de «la volonté de la France d'être plus souple sur l'immigration choisie. Mais aussi d'améliorer les délais et simplifier les procédures, et traiter particulièrement la question relative aux frais non remboursés de visas». Cela dénote d'une réelle détermination à porter les relations entre les deux pays sur un terrain plus favorable aux développements des intérêts communs.

Il est clair que de telles dispositions représentent d'ores et déjà un pas en avant vers des relations plus sereines. Pour ce faire, une mobilité accentuée ente les deux pays contribuerait à donner corps aux multiples projets dans les différents domaines. D'autant plus que devant le dernier développement politique et économique dans le monde, les deux pays se trouvent face à de nouveaux défis. Un retour à une coopération forte, augmenterait leurs chances de saisir les opportunités inédites qui se présentent.