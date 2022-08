Ces dernières années, un double mouvement historique s'est dessiné en Afrique. D'une part, l'industrialisation de l'Afrique du Nord, et, d'autre part, l'émergence d'une vraie dorsale qui reliera l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne en plein boom économique. Et l'Algérie est idéalement placée pour participer à ces deux mouvements du fait qu'ils traversent le territoire national.

Un double mouvement que l'Algérie met à profit pour se frayer une place de choix dans son espace africain. «L'Algérie doit se frayer une place de choix dans son espace africain et ne pas rester à l'écart du continent», a souligné le président Tebboune, lors de sa dernière rencontre périodique avec la presse nationale. «L'Algérie est africaine de par son destin et de son prolongement», a affirmé le président Tebboune.

Une manière de rappeler la profondeur africaine de l'Algérie. Une manière également d'argumenter le redéploiement aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique.

Une manière de tisser des liens avec les pays du continent. D'autant qu'«au-delà des vicissitudes et des contingences politiques, l'Algérie n'a jamais cessé de rechercher les voies et les moyens pour développer ses relations avec le reste des pays africains et notamment avec ceux de l'Afrique subsaharienne» soulignait Mansour Kedidir, chercheur collaborateur au Centre des recherches anthropologiques, sociales et culturelles d'Oran, le Crasc, et au Laboratoire de recherche sur les économies euro-méditerranéennes, Lareem, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Fidèle à sa mémoire africaine et à ses engagements historiques, et consciente de sa profondeur stratégique en Afrique, l'Algérie est devenue un acteur majeur sur la scène africaine.

Ses atouts et son potentiel lui permettent de jouer pleinement son rôle de puissance régionale et de pivot central. Outre le gaz et le pétrole, l'Algérie dispose d'importantes potentialités en énergies renouvelables pouvant servir de «pile électrique» aussi bien pour l'Afrique que l'Europe.

La mise en oeuvre de la Transsaharienne est l'autre atout de l'Algérie. Ce grand axe part du nouveau port de Cherchell en direction de Tamanrasset, en passant par le Niger, le Mali pour aboutir à Lagos (Nigeria). Un axe parsemé de zones industrielles, de zones franches, de technopoles et de clusters industriels.

Grâce à la Transsaharienne, l'Algérie peut ouvrir en profondeur le continent africain aux productions européennes, soulignait Jean-Louis Guigou, fondateur de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed). Bien plus qu'un pays pivot, l'Algérie appuie sa stratégie sur l'accompagnement de ses partenaires de la région à travers l'assistance, la formation, la coopération économique, la création des conditions de la stabilité sur les plans politique, sécuritaire et de la prospérité partagée. La volonté politique est affichée, reste à lever certaines lacunes.