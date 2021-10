Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Kamal Beldjoud, a réaffirmé, encore une fois, devant la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale, la primauté dont bénéficient les 10 nouvelles wilayas en matière de budget dont dispose la tutelle.

Cette clarification de Kamal Beldjoud vient pour renforcer et consolider la décision prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant les 10 nouvelles wilayas du sud du pays en les dotant de tous les moyens techniques et matériels pour qu'elles puissent jouer un rôle prépondérant de par ce qu'elles constituent comme enjeu à l'aune des menaces et les risques auxquels fait face le pays dans ses frontières.

Ce n'est pas pour rien que le ministre de l'Intérieur souligne que «la prise en charge de la gestion des 10 nouvelles wilayas du sud, est l'une des plus importantes priorités pour gérer le budget du secteur», cela renseigne sur les urgences et les priorités relevant de la Sécurité nationale du pays mais aussi une nécessité urgente à la faveur des citoyens du Sud du pays qui se débattent dans des situations dramatiques au plan de l'intégration dans le monde du travail et la gestion de proximité quant à leurs doléances et préoccupations quotidiennes.

La nouvelle démarche telle qu'elle a été déterminée à travers les axes que le président Abdelmadjid Tebboune avait énoncés lors de sa dernière réunion avec les walis, repose sur la modernisation et le renforcement de l'équipement et la formation des cadres qui seront prêts à assumer pleinement leurs responsabilités aux niveau des 10 nouvelles wilayas fraîchement installées et mises en vigueur. Le ministre de l'Intérieur, Kamal Beldjoud, a réaffirmé le renforcement et la concrétisation de la démarche en précisant que «des aspects prioritaires ont été pris en compte lors de l'élaboration des prévisions, en plus de la prise en charge des budgets de fonctionnement des 10 nouvelles wilayas nouvellement créées dans notre Grand Sud, la modernisation, le développement et le renforcement de l'administration avec les moyens nécessaires, tout en continuant à prendre des mesures pour améliorer le service public et les opérations de la formation du personnel aux niveaux central et local», a rappelé Beldjoud. La prise en charge des 10 nouvelles wilayas s'inscrit dans une logique qui fera en sorte de répondre à deux urgences essentielles, la première est celle d'agir dans l'intérêt direct des citoyens des 10 nouvelles wilayas du sud.

La deuxième réside dans les enjeux qui animent les régions du sud du pays sur le plan sécuritaire et les menaces qui émanent de certaines forces étrangères qui veulent s'immiscer dans les affaires internes des pays voisins et par voie de conséquence, dans les affaires internes du pays. Beldjoud a expliqué dans la présentation de son exposé devant la commission des finances de l'APN que «les Plans communaux de développement pour lesquels une enveloppe financière de 100 mds DA a été allouée afin de la prise en charge des préoccupations essentielles des citoyens, notamment les projets relatifs à l'alimentation en eau potable, à l'assainissement, à l'aménagement urbain, aux routes, aux pistes et au désenclavement», a-t-il précisé.La nouvelle approche du gouvernement quant à l'accélération de la prise en charge des 10 nouvelles wilayas, se veut comme un paravent à la fois socio-économique, mais aussi d'une importance sécuritaire de premier ordre.

Le choix reflète la nouvelle géopolitique qui se dresse au niveau de nos frontières. Cette mutation rime avec l'évolution des enjeux géostratégiques que connaissent les pays voisins, surtout ceux qui constituent la ligne frontalière donnant sur le Grand Sud algérien. L'enjeu est de taille quant à la prise en charge urgente et rapide des 10 nouvelles wilayas. Il y va de la cohésion sociale dans les régions du sud du pays, mais aussi une nouvelle approche de l'État algérien pour agir et répondre d'une manière efficace aux menaces et risques qui guettent le pays sur le plan sécuritaire.