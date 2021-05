S'exprimant au cours d'un meeting animé à la Maison de la culture Malek-Haddad de Constantine, le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a indiqué, dans le cadre du 9e jour de la campagne électorale, que la réussite de ce rendez-vous électoral constitue un «élément-clé pour l'édification d'institutions fortes et crédibles en mesure de barrer la route aux partisans de la phase de transition».

Estimant que la bureaucratie est «le plus grand ennemi» du développement du pays, Baâdji a plaidé pour la «réhabilitation» de la ressource humaine qu'il a qualifiée de«maillon fort» de tous les projets de développement, insistant à cet effet sur l'urgence de «lutter contre la marginalisation et l'exclusion» ciblant les compétences nationales.