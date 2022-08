Après moult reports et retards, le projet de l'exploitation minière de Ghar djebilet voit finalement le jour. L'ouverture de la mine de fer étant effectuée la fin du mois passé, l'entrée en service n'a pas tardé. C'est du moins ce que précise le communiqué des services la wilaya de Tindouf annonçant «le lancement de l'exploitation de la mine de Ghar Djebilat. Hier, l'explosif n°3 a été largué avec succès, afin d'extraire une quantité importante de minerai de fer».Il faut dire que cette première opération d'extraction de minerai met fin à une longue attente, et se profile comme un déclic révélateur de changements profonds dans la gouvernance économique. Cette dernière s'exprime par la force engendrée de la concrétisation sur le terrain, des politiques publiques adoptées. Signe fort d'un début de redressement économique efficient. Autrement dit, le début d'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet lève le voile épais qui entourait la concrétisation des grands projets structurants en Algérie. À ce titre, la concrétisation des feuilles de routes inhérentes à ce projet s'articulent autour de l'importance des répercussions de cette activité sur l'économie nationale. Il s'agit de répondre aux besoins nationaux en matière de sidérurgie, métallurgie, et d'industrie.

Un impact direct sur des secteurs qui se trouvent au centre de la relance économique, et sur lesquels se bâtiront les bases d'une économie productive et attractive. Au-delà de la symbolique que revêt ce début d'exploitation minière, l'entrée en service de la mine de Ghar djebilet véhicule une volonté sans failles des pouvoirs publics à sortir l'économie nationale du marasme qu'elle a connu lors des dernières décennies. L'image d'une économie complètement adossée aux revenus hydrocarbures se dissipe peu à peu sous les effets d'un sursaut, désormais, visible. Cependant, ce n'est que le début d'une longue mission vers la réanimation des vrais leviers économiques. Une tâche qui impose la mobilisation de toutes les compétences du domaine.

L'heure étant à la valorisation des avancées enregistrées, de façon à faire de ce déclic un point de départ vers un déverrouillage opérationnel. Reste à espérer, que les autres grands projets structurants, tel que le grand port de Cherchell, ou l'exploitation du phosphate à Tébessa, pour ne citer que ceux-là, connaîtront la même dynamique pour le lancement. Il y va de la cohésion et de la crédibilité de la vision économique adoptée.

En outre, il y a lieu de convenir que, cette célérité dans l'application des axes centraux du Plan d'action du gouvernement, reflète l'efficacité et l'importance des partenariats établis pour le développement et la diversification de l'économie nationale. Ces premiers résultats témoignent d'une amélioration indiscutable du climat des affaires en Algérie. Fruit des réformes en cours, et des batteries de mesures mises en place pour éradiquer les freins et les obstacles qui minaient le domaine de l'investissement. Une avancée qui ne manquera de générer des milliers d'emplois dans différents secteurs. Notamment ceux de l'énergie, du transport, et des travaux publics.

Par ailleurs, dans le détail, il est précisé qu' «après avoir extrait l'importante quantité de minerai de fer, il sera envoyé par voie terrestre vers le nord pour en transférer une partie à l'étranger à des partenaires économiques en Chine et en Russie. L'autre partie sera également transférée à certaines entreprises de transformation sidérurgique en Algérie.