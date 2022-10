Un nouveau pas a été franchi par l'équipe du service d'urologie et de la greffe rénale du Centre hospitalo-universitaire «Dr Benzerdjeb» d'Oran qui a réussi deux interventions chirurgicales, une première du genre en Algérie, consistant à placer un sphincter artificiel à deux patients souffrant d'incontinence urinaire, a informé, hier, le chef de ce service.

Pour traiter cette pathologie, des sphincters artificiels ont été placés à deux patients âgés de 60 et 65 ans, souffrant d'incontinence urinaire ne répondant pas aux traitements, afin de contrôler et d'arrêter les fuites urinaires chez eux, a précisé à la presse le Pr Benatta Mahmoud.

Les patients atteints de cette pathologie se déplaçaient à l'étranger (France, Turquie et Espagne) pour subir des prises en charge fort coûteuses qui atteignaient la somme colossale en devises équivalent ou dépassant les quatre millions de dinars (4000000 DA.)

Avec cet important pas, médical et financier, franchi dans ce domaine, «il est désormais possible à l'avenir de diminuer les déplacements à l'étranger et réduire également les factures» libellées en devises fortes, a fait savoir le même spécialiste. Un autre programme sera tracé selon la disponibilité des sphincters artificiels. «L'année prochaine, dans le cadre de notre projet de service, nous allons acquérir nombre de ces appareils et pourrons opérer d'autres patients», a indiqué le Pr Benatta, ajoutant avec fierté que son équipe a «prouvé que nous sommes capables techniquement de réaliser des interventions de pointe, non pratiquées auparavant».