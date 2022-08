L'université Abderrahmane Mira, de Béjaïa, s'apprête à organiser pour la première fois, les 12 et 13 décembre prochain, le festival international du film scientifique, appelé «festival Soummam du film scientifique», au niveau du campus Aboudaou. Cet événement scientifique et culturel sera une occasion de regrouper dans la même salle de projection et devant le même grand écran, les professionnels du septième art (réalisateurs, scénaristes, monteurs, ingénieurs du son, directeurs photos) et les enseignants, auteurs - réalisateurs qui présenteront leur film en compétition. Il est à noter qu'avant Béjaïa, l'université Ferhat Abbas de Sétif avait organisé neuf éditions successives, avant que le festival ne fut arrêté subitement suite à une décision rectorale qui ne mesurait pas à l'époque la portée d'un tel événement au sein d'une université., L'objectif du festival est d'augmenter la masse critique à l'université en ce qui concerne les films pédagogiques et didactiques, mais aussi de recherches élaborées par les enseignants pour assurer une formation adéquate à leurs apprenants, d'autant plus que l'image occupe de nos jours une place privilégiée dans l'arsenal des outils didactiques et pédagogiques. À cet égard, un comité de sélection est mis sur pied. Il est constitué de professionnels de l'image (réalisateurs, producteurs) et d'enseignants ayant déjà une expérience dans la pratique audiovisuelle. Il retiendra 26 à 30 films qui vont concourir pour le podium. Trois prix sont mis au concours: (Soummam d'or, Soummam d'argent, Soummam de bronze). L'annonce est déjà parue sur la plate-forme dédiée aux festivals de cinéma mondial «festhome». Elle accepte tous les genres de films scientifiques; film médical, historique, sociologique, sur l'environnement....,voire même le film d'animation destiné à la vulgarisation scientifique. Les inscriptions des participants et l'envoi du film se font sur festhome du 1er août au 1er novembre 2022. Une page Facebook est ouverte pour de plus amples informations ou pour commenter l'événement. Pour pérenniser l'événement et préparer la deuxième édition, 2023, les organisateurs lanceront, à la rentrée prochaine, un appel à 30 porteurs de projets qui participeront à des ateliers de formation, animés par des professionnels. Il est à noter que le président d'honneur du festival est le professeur Abdelkrim Benyaïche, recteur de l'université Abderrahmane Mira et le commissaire du festival est le professeur Abdelmalek Danoune, cinéphile, ancien animateur de ciné-club et des festivals de cinéma méditerranéen d'Annaba ainsi que du Panorama de films de Constantine. Concomitamment au festival, des projections de films de fiction seront organisées à la Cinémathèque algérienne, sise place du 1er-Novembre(ex-Place Gueydon), en collaboration avec la direction de la Cinémathèque algérienne. Un hommage sera rendu au cinéaste algérien, guide infatigable du mouvement du cinéma non professionnel, Ahmed Zir qui est aussi membre d'honneur du festival du film scientifique de Béjaïa.