Première Coupe du monde dans un pays arabe. Abdelmadjid Tebboune a répondu présent à cet événement historique.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu, hier, au Qatar pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football, prévue aujourd'hui à Doha, à l'invitation de son frère, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar, pays frère, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Plusieurs autres chefs d'État ainsi que hauts responsables sont attendus à cet évènement prévu à 15h30 (heure algérienne). En tant qu'invité d'honneur de l'Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, il y tiendra incontestablement une place de choix au vu des relations privilégiées qui lient l'Algérie au Qatar. Et pour rester dans l'événementiel il faut souligner qu'il sera le premier président algérien à assister, aujourd'hui, au coup d'envoi de cette messe du ballon rond mondial. Malgré l'absence de l'Algérie à ce rendez-vous planétaire de la planète foot. L'EN qui l'a raté de très peu s'est qualifiée, il faut le souligner à quatre occasions pour le tournoi mondial final en1982, 1986,2010 et en 2014 au Brésil où elle atteindra pour la première fois les 8èmes de finale avant de chuter face à la redoutable Allemagne qui finira par être sacrée Championne du monde. Le président de la République rehaussera donc de sa présence cet événement planétaire malgré le raté des«Verts», tout auréolé de son nouveau statut de président en exercice de la Ligue arabe Une marque de «fair-play» indéniable et de considération envers le Qatar pour sceller encore un peu plus des relations exceptionnelles avec ce pays ami, arabe de surcroît, qui a réussi à décrocher l'organisation de la plus grande compétition footballistique du monde.