Les marchés de solidarité mis en place un peu partout en Algérie, particulièrement au niveau des chefs-lieux de wilayas, ont déclenché l'engouement évident d'une population qui «n'en peut plus».

Voué au diktat honteux et anti-commercial des opérateurs économiques, spéculateurs à outrance, le peuple «souffle» après cette sage décision qui met ainsi, ou du moins essaie de le faire, le holà à ces pratiques spéculatives qui mettent à genoux les familles, notamment celles à revenu modeste. Il ne faut cependant pas nier que nombre de familles en profitent, aisées ou riches, à revenus moyens ou à l'abri de la «mal-vie» alimentaire... Tout le monde en profite en cette période de grâce qu'est le mois sacré du Ramadhan et c'est tant mieux!

La «crise» de la pomme de terre a pratiquement terrassé le citoyen lambda algérien qui comptait, malgré lui, sur cette tubercule pour mieux nourrir sa progéniture, souvent composée de plusieurs membres.

Aujourd'hui, ce légume «roi» est cédé à un prix plus que raisonnable dans ces marchés et autres points de vente qui lui sont dédiés. Ils satisfont la plus téméraire des ménagères qui n'a de cesse de chercher les meilleurs prix de toutes les victuailles nécessaires pour dresser une «meïda» de Ramadhan digne de ce nom ou tout au moins respectable.

Nombreux sont les maraîchers qui «jouent» le jeu en s'installant dans ces marchés qui rappellent, par leur disponibilité et leur accessibilité, les restaurants de la Rahma qui pullulent à travers tout le pays, jusqu'aux villages les plus reculés ou enclavés. Lors de sa récente visite à Batna, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a affirmé que les marchés de solidarité organisés durant le Ramadhan ont connu «un succès», promettant d'examiner les modalités de leurs organisation tout au long de l'année». La ministre a précisé que cette initiative a été prise en coordination avec plusieurs départements, dont ceux du Commerce et de l'Agriculture, en vue de permettre aux femmes rurales et aux femmes au foyer de commercialiser leurs produits.

Une idée qui rapprochera le producteur du consommateur, tout en participant, de façon effective, au désenclavement de plusieurs régions du pays, leur épanouissement, notamment auprès de femmes rurales qui composent en grande partie les populations de nos villages champêtres, et par là même de contrer la grande spéculation de tout acabit qui fait la loi sur nos marchés.

Pas un jour ne passe sans qu'une ou plusieurs ouvertures de marchés de solidarité, ne soit annoncée à travers tout le pays. C'est dire combien cette initiative «heureuse» rencontre tant de succès auprès du négociant que du consommateur lequel se trouve en proie à des hausses de prix non-stop des denrées et dont le pouvoir d'achat, déjà faible, s'amenuise sans discontinuer.