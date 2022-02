Le terminal à conteneurs du port d'Oran servira de plateforme pour les exportations des produits algériens et des échanges commerciaux. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, en visite de travail dans la wilaya d'Oran. Il a ajouté que «cette infrastructure portuaire contribuera amplement dans la relance de l'économie nationale», tout en rappelant les mesures adoptées par le gouvernement, qui mettent l'accent sur «la nécessité de faire valoir le volet commercial des ports algériens». Selon le ministre, les ports algériens seront «désormais opérationnels en mode H24 et 7/7 jours». «Toutes les instructions rentrant dans ce cadre ont été données par le Premier ministre à l'ensemble des secteurs comme les douanes, l'agriculture, le commerce, en vue de réussir cette activité». Au port d'Oran, le ministre a présidé la cérémonie de réception, par le port d'Oran, de quatre bateaux d'accostage des grands navires. Ces derniers sont totalement de «fabrication algérienne avec un taux d'intégration de plus de 60%». «Ce produit, a ajouté le ministre, nous l'importions de l'étranger et, de surcroît, à des prix exorbitants. La production étant locale, la facture d'importation est allégée», a expliqué Aïssa Bekkaï. Les pouvoirs publics misent sur la nécessité d'optimiser l'exploitation des infrastructures portuaires nationales pour garantir l'accompagnement des opérateurs économiques afin d'investir les marchés étrangers. Lors de sa visite à Oran, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a relevé que «le port d'Arzew n'est pas exploité alors que celui d'Oran ne fonctionne qu'à 70% de ses capacités» qualifiant «d'inadmissible» le long délai d'attente pour le traitement des conteneurs. «Un conteneur ne doit pas rester au port plus de 24 heures», a-t-il martelé, appelant à une réflexion autour d'une exploitation efficace et optimale de ces infrastructures à même de jouer leur rôle sur le plan économique. La réalisation du projet d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran, pris en charge par le groupe algéro-chinois Méditram Check, touche à sa fin. Les gros oeuvres de ce projet ont été achevés à 100%. Cette extension permettra au port d'Oran, en appliquant les normes internationales, d'améliorer la qualité des prestations de ses services. Avec la réception de cet important projet, quelque 500.000 conteneurs seront traités annuellement dans une première étape pour atteindre progressivement le million de conteneurs par an dans les prochaines années. Le port accueillera des navires de gros tonnage du type Panamax dont la capacité du chargement varie entre 4.000 et 8.000 conteneurs. Parallèlement au projet d'extension du terminal à conteneurs, le port d'Oran sera renforcé par l'acquisition de deux mécanismes de déchargement des conteneurs et de sept autres pour le chargement et le transfert des conteneurs du quai au terminal, ce qui donnera une nouvelle dynamique à l'activité portuaire. Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a, également; mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les travaux portant sur la rénovation du téléphérique d'Oran. Le projet a été confié à une entreprise suisso-autrichienne. Le projet a atteint le taux de 55%.