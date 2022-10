Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a examiné des dossiers relatifs à plusieurs secteurs. Le ministre des Finances a présenté un projet de décret exécutif modifiant et complétant les modalités d'organisation et de gestion du Fichier national des fraudeurs. Parmi les auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières, ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux.

Ce projet de texte vise à adapter le contenu dudit décret aux modifications apportées par les nouvelles dispositions introduites en la matière par les lois de finances pour 2021 et 2022. Cet amendement permettra également de donner une meilleure assise juridique aux modalités d'application de ce dispositif et d'offrir de plus amples garanties aux opérateurs économiques susceptibles d'être l'objet d'inscription au fichier national d'auteurs d'infractions frauduleuses.

Le ministre de la Santé, pour sa part, a présenté un projet de décret exécutif portant création de 12 instituts de formation paramédicale avec une capacité de 4.175 places pédagogiques et 2.651 lits d'hébergement au niveau des wilayas de Chlef, Djelfa, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Tipasa, Mila, Naâma et Relizane. La création de ces instituts permettra de combler le déficit enregistré dans les catégories du personnel paramédical et des sages-femmes.

De son côté, le ministre de l'Intérieur a présenté une communication portant sur les mesures prises dans le cadre de la révision des Codes de la commune et de la wilaya. Rappelons qu'un comité d'experts a été installé à cet effet le 22 octobre pour finaliser le projet du Code communal déjà préparé et élaborer le projet de Code de la wilaya. Les deux projets de codes seront finalisés à la fin de l'année en cours. Le ministre de l'Intérieur a également présenté un exposé sur l'état d'avancement de l'opération d'actualisation du Schéma National d'Aménagement du Territoire (Snat). Ce projet comprend les mesures de réajustement et les adaptations indispensables pour assurer la cohérence dans les différents programmes de développement.

Le même ministre a présenté une communication sur l'état d'avancement de l'opération d'acquisition d'avions bombardiers d'eau destinés à la lutte contre les incendies de forêts qui connaîtra la réception d'un premier aéronef avant la fin de l'année en cours.

Par ailleurs, le ministre du Commerce a présenté une communication sur la situation du réseau de distribution en Algérie, notamment les marchés de gros des différents produits agricoles et alimentaires et leur redynamisation et réorganisation en fonction de leur rôle économique, de régulation et de stabilisation des prix. La ministre de l'Environnement a présenté une communication sur l'état d'avancement de l'opération d'aménagement d'oued El Harrach.

S'agissant de l'état d'avancement des travaux des opérations de dépollution et d'aménagement d'oued El Harrach, il a été souligné que les opérations d'aménagement hydrauliques, qui s'articulent principalement autour des opérations de dragage et de protection des talus et de réalisation de murs de soutènement ont connu un rythme d'exécution appréciable. Quant aux aménagements paysagers, à l'exemple des travaux de réalisation des pistes cyclables, des espaces verts et des jardins filtrants, ils connaissent un taux d'avancement qui varie entre 70 et 98%».