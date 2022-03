Les accords d'Evian signés le 18 mars 1962 ont mis fin théoriquement à huit années de guerre. Le cessez-le-feu intervient le 19 mars. La période transitoire entre le 19 mars et le 5 juillet 1962 a été marquée par des évènements décisifs. L'organisation d'un référendum en faveur de la souveraineté est l'un de ces importants rendez-vous, prévus dans les accords d'Evian, et qui aura lieu le 1er juillet 1962. C'est l'Exécutif provisoire, institution mixte dirigée du côté algérien par Abderahmane Farès et le Haut Commissariat français, qui a été chargé d'organiser ce scrutin. Ce référendum d'autodétermination ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. «Voulez-vous que l'Algérie devienne un Etat indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par la déclaration du 19 mars 1962?», fut la question posée alors dans ce cadre. La population algérienne a voté «oui» à 99,7% des suffrages exprimés en faveur de l'indépendance. Les résultats furent proclamés le 3 juillet 1962. Suite à quoi, l'Algérie devenait officiellement, après cette date, un pays libre et indépendant. Et au même moment, le général de Gaulle, président de la République française, reconnaît et proclame l'indépendance de l'Algérie. Le choix du 5 juillet pour fêter l'indépendance est dicté uniquement par le désir d'effacer symboliquement la date de la prise d'Alger, le 5 juillet 1830, par le maréchal de Bourmont. La même date a vu également l'entrée pour la première fois sur le territoire national, du GPRA, conduit par son président Benyoucef Benkhedda. Ce dernier en compagnie de Krim Belkacem, vice-président du GPRA et ministre de l'Intérieur, ont été accueillis en héros à Alger et reçus à l'aéroport par Abderrahmane Farès. Ils ont défilé avec les troupes de l'ALN, dans les grandes avenues d'Alger. Autre fait historique marquant est bien entendu le référendum du 8 avril 1962. Les Français de métropole se sont rendus aux urnes pour répondre par «oui» ou par «non» à une double question: ratifient-ils les accords d'Evian? et confèrent-ils les pouvoirs nécessaires au président de la République pour leur mise en oeuvre? Lors de la campagne pour son organisation, la quasi-totalité des forces politiques françaises avaient appelé à voter en faveur de l'indépendance algérienne. Par conséquent, les accords d'Evian ont été plébiscités par plus de 90% des suffrages exprimés. Par ailleurs, le 8 janvier 1961, les électeurs de métropole et d'Algérie ont approuvé par référendum le principe de l'autodétermination ainsi qu'un projet d'organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie. Les jours qui vont suivre le 19 mars connaîtront également de nombreux événements tragiques. En cause, l'Organisation Armée Secrète (OAS) a tenté de torpiller le cessez-le-feu par une série d'attentats.