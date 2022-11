La 7e édition du Salon de la sous-traitance, l'Algest 2022 tombe à pic! Elle intervient au moment où les pouvoirs publics encourage le développement industriel qui favorise l'investissement, le partenariat, et la sous-traitance industrielle.

Madame Ouchia, directrice commerciale de l'Epic-Ediv, l'ancienne Snvi mise sous tutelle du MDN, affirme que «les portes de l'Entreprise sont ouvertes aux sous-traitants dans les filières de l'industrie mécanique». Cette nouvelle vision de l'Algérie table sur le renforcement de la relation inter-entreprise entre les sociétés de production et le marché national. L'objectif est de développer un fort tissu industriel. L'objectif est d'augmenter le taux d'intégration industrielle entre 10 et 15%. Le pas vers ce futur passe, aujourd'hui, par la création des liens entre les acteurs de la sous-traitance. C'est l'objectif visé par environ 90 entreprises de production de biens et de services, et de structures d'appuis, recouvrant des secteurs importants et divers, à l'instar des groupes industriels manufacturiers, des entreprises filiales du groupe Sonatrach et entreprises industrielles relevant du MDN entre opérateurs économiques, donneurs d'ordres et sous-traitants présents à ce salon. L'enjeu est crucial. Les places à rafler et les bénéfices à tirer font saliver plus d'un. L'industrie automobile est celle qui offre le plus de possibilités en matière économique et d'emploi. Elle pourrait représenter des milliers de PME naissantes, eu égard au nombre de pièces et composants de véhicules. Les petits sous-traitants affichent plus grand que jamais, avec le grand tournant qu'a pris le dossier de Fiat l'industrie automobile après notamment l'annonce de la création de l'usine à Oran. Leur intérêt s'accentue après la récente déclaration du ministre du secteur, ayant affirmé qu'un taux d'intégration de 40% sera exigé en cinq ans dans l'industrie automobile et mécanique.

La 7e édition de l'Algest-2022 est un véritable terreau de la sous-traitance. Un espace est dédié aux conférences thématiques en relation avec les problématiques issues des différentes restructurations du tissu national industriel. Au menu des discussions sont abordées jusqu'à demain les politiques industrielles en cours, les problématiques d'innovations, de recherche développement en liaison étroite avec le développement de l'activité de la sous-traitance industrielle. À noter enfin que parmi les nouveautés de cette importante manifestation, un espace dédié aux start-up, permettra selon les organisateurs d'établir un lien concret entre ces dernières, les entreprises industrielles et les PME de sous-traitance.