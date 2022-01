Une parcelle du Parc zoologique et des loisirs d'Alger vient d'être déclassée du régime forestier national, afin de réaliser une cité du cinéma, en vertu d'un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n° 6.

Signé le 19 janvier en cours par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, ce décret a pour objet «le déclassement d'une parcelle de forêt domaniale, parc zoologique et des loisirs d'Alger, commune de Hydra, wilaya d'Alger, du régime forestier national, destinée à la réalisation d'une cité du cinéma».

Cette parcelle de forêt, d'une superficie de six hectares, est incorporée au domaine privé de l'État, selon le décret qui précise que sa gestion sera assurée par le Centre national de l'industrie cinématographique (Cnic).

«Les espaces boisés se trouvant sur la parcelle de forêt doivent être préservés et protégés», souligne cependant le même texte.