Devant le défi incontournable de la diversification de l'économie nationale, comme voie de sortie de l'indépendance des hydrocarbures, le retour à la politique de développement des zones franches abandonnée par les pouvoirs publics en 2006, a été hautement mis en avant par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres. Une orientation qui rejoint avec force la volonté de l'Etat à faire émerger de nouveaux paradigmes de commercialisation et de production des produits locaux. Une direction économique qui a été longtemps mise en veilleuse pour laisser place à une inertie inexplicable en matière de promotion et de protection de la production nationale.

C'est dans ce sillage que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à insister sur l‘impératif «d'opérer dans les dispositions du projet de loi relatif aux zones franches, une rupture totale et définitive avec les pratiques du passé pour pouvoir amorcer avec succès une nouvelle phase économique et de développement et l'importance de réunir toutes les conditions organisationnelles régissant les différentes activités dans la mesure où ce domaine marque une nouvelle ère en matière de transactions, notamment avec l'espace africain et ses marchés».Le temps de l‘impunité, de l'incompétence, et du recours aux coussins financiers que procure la manne pétrolière étant révolu, il faut dire que les impacts des zones franches sur la relance économiques peuvent être déterminants pour la suite des réformes, et ce dans la mesure où ces espaces permettront de booster l'attractivité des IDE, la création d'entreprise, et d'emploi, et agiront sur le renforcement de la visibilité du produit algérien. Car hormis l'importance des zones franches commerciales qui obéissent aux règles du libre échange, d'un allègement fiscal et douanièr, et qui activent au niveau des ports, des aéroports et des passages frontaliers, le retour vers cette politique prend tout son sens dans la création de zones franches industrielles, où l'échange est beaucoup plus marqué par le transfert technologique, et par le renforcement de l'activité d'exportation. Des axes qui correspondent parfaitement aux nouvelles orientations économiques adoptées par l'Etat, et qui visent à relancer l'industrie, diversifier l'économie nationale, créer de nouvelles niches de revenus de devises et redynamiser le secteur des services et des biens. Des répercussions qui découlent d'une dynamique qui prendra son essence entre la naissance d'un tissu d'entreprises fortes à même d'intervenir sur plusieurs secteurs d'activité, pour les hisser au niveau de la concurrence internationale. Sur le plan interne la création des zones franches contribuera à atteindre les performances nécessaires en matière de production pour créer un réel substitut aux hydrocarbures, et marqueront de façon directe la politique globale de l‘Etat en matière de transition économique. cela étant, il va sans dire, que cette orientation doit s'accompagner d'outils et de mécanismes de fonctionnement et de gestion nécessaires à sa concrétisation. À ce titre, la création de plates-formes numériques pour la collecte et le partage des données sur la base d'une cartographie de la production nationale, la nature des partenariats, les textes de lois, et les opportunités d'échanges et de création de richesse, s'imposent comme conditions incontournables. Par ailleurs, la création de zones franches, viendra renforcer la lutte contre toutes les formes de contrebande, dans la mesure où tous les échanges seront réglementés, comme le rappelle le président de la République, précisant qu'il est impératif d' accorder une importance capitale à la lutte contre les stratagèmes de contrebande pour préserver nos capacités économiques, notamment dans un contexte mondial marqué par des mutations sans précédent. Il faut faire preuve de vigilance quant à la mise en oeuvre rigoureuse des mesures d'interdiction de l'exportation des produits alimentaires de base»