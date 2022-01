L'Algérie est dans une posture d'État qui a des opportunités inouïes pour s'affirmer et rompre avec le statu quo économique et social qui a trop duré. La conjoncture pétrolière est dans une phase ascendante. Ceci plaide en faveur d'une relance en bonne et due forme de l'économie nationale et de la mise en oeuvre de grands projets d'investissement qui s'inscrivent dans le processus de développement performant et durable. L'enjeu de l'Algérie de 2022, réside dans la rupture avec la gestion politique et économique qui a réduit le pays à une espèce de loque et une entité rigide sans efficacité et productivité. Il est urgent d'asseoir une stratégie cohérente et en synergie avec les exigences de l'économie mondiale et ses mutations qui s'accélèrent d'une manière exponentielle sur le plan technologique et de recherches scientifiques des plus prodigieuses.

L'Algérie dispose d'atouts et de potentialités qui sont à même de lui conférer le statut d'un pays émergent par excellence. Ce statut est tributaire d'une volonté politique ferme et sans ambages dans la perspective d'assainir l'héritage économique responsable de la «casse» de l'appareil du développement national et de la mise à l'arrêt du processus industriel et de la croissance.

Les pratiques néfastes telles que la corruption, le népotisme et la gabegie ont été pour beaucoup dans la dégringolade et la chute libre de notre appareil économique et notre retard sur le plan de développement. Ce retard drastique s'est répercuté sur le niveau de vie des Algériens qui assistent pantois à la déroute du dinar et l'érosion du pouvoir d'achat.

L'embellie financière qui commence à se faire sentir grâce à l'envolée des prix du pétrole, est une aubaine, voire une opportunité historique pour l'État algérien pour renouer avec les grands projets porteurs et générateurs d'un boom économique et une explosion du marché du travail comme source de création de la richesse et de développement réel. Certes, le cumul des expériences est là, il impose son spectre et ses stigmates, mais l'enjeu mérite d'être entamé, surtout que le potentiel en ressources humaines et en éminences grises qui font le bonheur des pays d'outre-mer, existent en grande qualité.

La rente n'est pas une malédiction, c'est l'utilisation malsaine et maladroite de la rente qui est condamnable. Les pays développés n'ont jamais mis la rente en dehors du circuit économique productif comme source de relance ou d'aide dans la perspective de conforter une stratégie économique de développement durable et diversifié. L'Algérie nouvelle est en train de naître des cendres de la crise héritée des régimes précédents dont l'incurie et la médiocrité et la prédation à outrance étaient la caractéristique essentielle.

La bonne gouvernance et la gestion démocratique des questions cruciales et qui constituent le noeud gordien des blocages et des impasses sur le plan politique, économique et social, permettra au pays d'avoir une marge de manoeuvre susceptible de lui donner les chances de rompre avec le retard économique et social le plus rapidement possible. L'Algérie est un pays doté de toutes les caractéristiques d'un État qui pourrait avoir une place de choix dans son giron naturel, à savoir l'Afrique et le Monde arabe. Il suffit de tirer des enseignements des échecs qui se sont accumulés depuis quatre décennies d'une gestion biscornue et d'une politique économique caractérisée par des choix anachroniques et des approches rentières.

L'Algérie nouvelle n'a plus le choix, elle doit profiter des contradictions de la mondialisation effrénée pour se faire une place respectable dans le concert des nations.

Cela doit se faire dans la sérénité et les choix judicieux qui répondent aux attentes de la majorité des citoyens en quête d'une vie décente faite de dignité et de respect. Il est temps de rompre avec le poids de l'héritage du régime précédent et s'insérer dans le cours nouveau d'une Algérie stable, jalouse de son unité et prospère.