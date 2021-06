A la veille du lancement de la saison estivale, qui a été retardé pour des raisons sécuritaires et sanitaires, et conditionné par le déroulement des examens scolaires de fin d'année, les professionnels du tourisme et des métiers de l'été ont pris d'assaut les réseaux sociaux, pour y déposer leurs offres de services. Il faut dire que les effets du confinement et des mesures d'interdiction d'accès aux plages durant ce mois de juin, n'ont fait qu'accroître l'appétit des estivants, qui, en mal de patience, s'affairent à préparer leurs vacances et cibler les bons plans pour des séjours de rêve. Dans ce sens, en plus du parc hôtelier algérien, qui est constitué de 1136 établissements totalisant 96500 lits, soit 673 établissements en hôtellerie urbaine totalisant 47511 lits, 217 établissements en hôtellerie balnéaire totalisant 31 238 lits, et 185 établissements d'hôtellerie saharienne totalisant 11548 lits, il faut compter le volume de location des privés qui, chaque été transforment les villes côtières en grand marché de l'hébergement estival. Nul besoin de rappeler le fiasco enregistré l'année passée, en raison de la crise sanitaire, qui a plongé tous les professionnels de l'été dans une léthargie sans précédent.

Cela étant, la grande différence par rapport aux années précédentes, c'est la fermeture des frontières. Le volume de touristes qui se dirigeaient vers les pays voisins durant l'été, estimés à plus de

3 millions d'Algériens, devront se rabattre sur le tourisme local. C'est précisément, sur cet argument que les tour-opérateurs, et les établissements hôteliers tentent de bâtir leur stratégie pour cette saison estivale. Ils misent sur la classe moyenne supérieure, qui avait pris l'habitude de préparer un budget conséquent, pour passer ses vacances à l'étranger, et présentent des formules plus qu'alléchantes pour récupérer cette part du marché. Autrement dit, le défi est de tenter d'offrir des prestations et des formules de qualité, car conscients de l'importance de la demande par rapport à l'offre, les professionnels du tourisme, et toutes les activités commerciales annexes, comptent bien se refaire une santé, après une période de disette qui les a mis à genoux. À ce titre, il est plus que probable que la forte demande qui s'est fait ressentir, risque de faire flamber les tarifs, en ciblant une clientèle qui, désormais, n'a pas d'autre alternative que de mettre le paquet pour ne pas être privée de vacances. C'est là tout le paradoxe de cette saison estivale, où d'une part, les effets de la crise sanitaire et économique, ont affaibli les capacités des Algériens de la classe moyenne à partir en vacances, alors que d'autre part, cette saison estivale se présente comme une opportunité en or, pour les professionnels de rattraper une bonne partie du déficit de la saison précédente. De toute vraisemblance, cet été sera chaud à plus d'un titre, du fait que si les établissements font le plein, les particuliers ne seront pas en reste. Dans la mesure où les locations de studios et de petits appartements sur la côte s'arrachent déjà au prix fort. Les estivants à revenus moyens négocient des séjours, entre 5000 DA et 10000 da la nuit, et s'apprêtent à marquer le coup cette année, pour rompre avec la frustration du confinement et des restrictions de déplacements, ne serait-ce qu'à travers des petits séjours. Par ailleurs, à la grande joie des métiers de l'été, en l'occurrence les restaurateurs, les terrasses, les parcs et les salons de glaces, ainsi que tous les commerces de consommation, cette date est synonyme de rush quotidien et donc d'espoir de relancer leurs activités. Cela dit, pour que cette saison estivale se déroule sous de bonnes conditions sur le plan prestation et services, il est attendu des autorités concernées de prendre les devants et de s'assurer que l'estivant ne tombera pas entre les mains des racketteurs des plages et des parkings, et de garantir un minimum de mesures pour le respect du protocole anti-Covid. Comme il est attendu de la part des citoyens de rompre avec les pratiques anarchiques et de faire preuve de civisme.