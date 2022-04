Cette année, la Omra est sous haute surveillance. En attendant l'avènement du Hadj, des milliers de fidèles, venus des quatre coins du monde, sont concernés par les mesures strictes de sécurité à la Mecque. Des centaines d'Algériens figurent parmi eux. Ces derniers ont déjà fait le déplacement en Arabie saoudite. Ils ont payé le prix fort pour pouvoir vivre des moments intenses de prières, de récitation du Coran aux Lieux saint. Malgré le lot des dépenses, nos pèlerins se retrouvent pénalisés par certaines agences de voyage.

C'est ce qui poussé l'Office national du pèlerinage et de la Omra (Onpo) à intervenir. Celui-ci a «verbalisé de nombreuses agences de tourisme défaillantes», affirme cette institutions impliquée dans l'organisation des voyages rituels aux Lieux saints de l'islam, dans un communiqué rendu public, hier. Le non-respect des clauses du cahier des charges est à l'origine des avertissements, ajoute le même document.

Ce n'est pas la première mesure prise par la commission de l'Onpo pour permettre le bon déroulement du petit pèlerinage. Parmi les 469 agences de voyage ayant présenté leurs candidatures à l'organisation de la Omra au titre de l'année hégirienne, 349 ont obtenu les autorisations de pratque du rite, affirme un autre communiqué rendu public par cet organisme.

Ce dernier affirme également avoir jugé «non-conformes les offres de 120 agences pour suspension d'activités en lien avec le Hadj». Ce n'est pas tout. Cette mesure coercitive, à l'encontre des agences de tourisme défaillantes, intervient après le dépôt de plusieurs plaintes afin de dénoncer les agissements de certaines agences de voyages.

Pourtant, les pèlerins sont prêts à payer cher pour pouvoir vivre des moments intenses de prières, de récitation du coran aux Lieux saints. Les coûts de la Omra ont beaucoup augmenté, comparativement aux prix pratiqués il y a deux ans.

Les tarifs du petit pèlerinage frôlent les 26 millions de centimes pour une période de 15 jours. Pour la deuxième quinzaine du mois sacré, les prix s'annoncent encore plus élevés dans les prochains jours. Le prix du petit pèlerinage dépassera, dans ladite période, les 30 millions de centimes, tel nous l'a confié le propriétaire d'une agence de voyage. Une hausse imputable à plusieurs facteurs. Il s'agit de l'augmentation des prix des vols vers l'Arabie saoudite et celle du coût de l'hébergement, avance notre source. Une hausse est également en vue pour les coûts du Hadj de cette année. Le grand pèlerinage, annuel, vers les Lieux saints de l'islam aura lieu du 7 au 12 juillet prochains.