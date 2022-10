Elle est instituée dans le projet de loi de finances 2023, une taxe intérieure de consommation (TIC) applicable aux différents produits comme la bière, produits tabagiques, dont la cigarette électronique ainsi que les allumettes et briquets. Elle est composée d'une part fixe et d'un taux proportionnel. La part fixe est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini tandis que le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxes.

À titre d'exemple, pour la bière inférieur ou égal à 5°, le tarif appliqué est de l'ordre de 4368 DA/hectolitre. Le tarif pour la bière supérieure à 5° est de 5 560 DA/hectolitre. Les allumettes et briquets sont imposés à un taux de 20%. Il est proposé de modifier les dispositions de l'article 25 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'effet d'imposer ce produit à la TIC au titre des opérations d'importation et de vente de la cigarette électronique à un taux proportionnel de 40%, applicable sur le prix hors taxes pour les ventes locales, sur la valeur en douane pour ce qui est des importations. Le gisement fiscal que renferme cette taxe est susceptible d'augmenter les recettes fiscales de l'État.

En outre, cette mesure vise à soumettre la cigarette électronique à la (TIC) au même titre que les autres produits tabagiques classiques (tabacs à fumer et tabacs à priser).

À cet égard, cette proposition réside d'une part, dans sa qualification comme étant un produit tabagique, conformément aux dispositions de la loi relative à la santé qui énoncent que «sont considérés comme produits du tabac, les produits destinés à être fumés, y compris cigarette électronique, prisés, chiqués, mâchés ou sucés dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac».

Et d'autre part, dans le gisement fiscal qu'ils renferment susceptible d'augmenter les recettes fiscales de l'État de manière à réduire la consommation de tabacs pour préserver la santé publique des citoyens, étant signalé que la non-imposition de ce type de cigarettes à la TIC a engendré des moins-values importantes au détriment du Trésor public. Dans le même sillage, le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) l'hectolitre. Cette mesure qui modifie certaines dispositions du Code des Impôts Indirects (CII) intervient dans l'objectif d'assurer à titre compensatoire, les ressources financières au budget de l'État, suite à la proposition de suppression dans le présent avant-projet, de la taxe additionnelle sur les droits de circulation sur les alcools et les vins, instituée par les dispositions de la loi de finances pour 2012, modifiées par celles de la loi de finances pour 2018. Par ailleurs, les activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur seront soumises à l'impôt forfaitaire unique (IFU) au taux de 5%. Il s'agit, entre autres, du développeur d'applications web et mobiles, le marketeur digital, le VTC, l'administrateur des plates-formes des réseaux sociaux et l'infographe.

Cette mesure a pour objet de préciser le taux préférentiel applicable, en matière d'IFU, aux activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur. Aussi, il est proposé de soumettre les chiffres d'affaires issus de l'exercice de ces activités à l'IFU au taux de 5%, lorsque le montant annuel de ce chiffre d'affaires n'excède pas cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA).

La loi de finances 2023 propose également de réviser à la hausse, de 2500 DA à 10000 DA, la limite supérieure des droits de timbre de quittance devant être acquittés sur les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.