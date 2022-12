Le Front des forces socialistes (le FFS) tiendra aujourd'hui son 6e congrès ordinaire. Cet événement requiert une importance politique de taille, de par le fait qu'il constitue une contribution patriotique à la nation. Ces assises seront une opportunité au FFS et à sa base de mettre un terme aux situations d'«instabilité» et aux risques de «division» qui guettent le plus vieux parti de l'opposition. C'est l'occasion d'un rassemblement effectif en son sein pour se projeter dans la perspective de la mobilisation patriotique, de la consolidation et du renforcement du front interne du pays, face aux menaces et aux périls qui se dressent au niveau au international et au retour de la doctrine néocoloniale, sur l'échiquier mondial. L'ordre du jour des travaux de ce conclave sera riche en thèmes et en propositions, mais le 6e congrès du FFS se déroule dans un contexte particulier qui a trait aux développements survenus sur les plans national, régional et international. Ce volet sera abordé avec insistance, puisque l'enjeu de la géopolitique internationale concerne directement l'Algérie et la région dans laquelle elle évolue. Les résolutions adoptées lors de la Conférence nationale d'audit seront, elles, également abordées en profondeur afin de doter le parti de feu Hocine Ait Ahmed d'une nouvelle interface et d'un interlocuteur d'opposition responsable et crédible. Les congressistes seront appelés a élire une nouvelle direction du parti, laquelle sera le couronnement d'un débat démocratique consacrant le principe de l'alternance partisane comme culture politique qui doit être renforcée et soutenue par l'ensemble de la classe politique, appelant à la démocratisation de l'État, sans que cela serve comme exemple pour ladite classe en manque et en déficit de gestion démocratique en son sein. Cette volonté des responsables de la direction sortante du FFS pour ce qui est de l'instauration d'un climat démocratique afin de débattre de toutes les questions pendantes au plan de la politique interne du parti et des mécanismes de gestion, au plan organisationnel, a été illustrée par la déclaration du premier secrétaire du FFS lors des travaux de la Conférence nationale d'audit, soulignant que «nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire participer tout le monde à cette conférence, y compris ceux qui se sont exclus d'eux-mêmes, nous ne pouvons pas ramener de force ceux qui n'on pas voulu assister», a-t-il noté.

La gestion organique des structures du parti sera maintenue en l'état, c'est-à-dire qu'il sera géré d'une manière collégiale. Cette donne renseigne sur l'esprit collectif de prise de décisions par la direction du parti, depuis la disparition du défunt Hocine Ait Ahmed qui a laissé un vide sidéral concernant la gestion harmonieuse et intelligente du FFS, de par son poids et sa stature politiques, en sa qualité de chef charismatique du FFS. Cet esprit collégial se veut être «un mode d'organisation qui va permettre la consécration d'une vraie ouverture sur la société et l'institutionnalisation de mécanismes de fonctionnement démocratique qui préservent l'autonomie du parti, en empêchant toute forme de dérives personnelles ou claniques»; et d'ajouter: «Le mode de gestion collégiale où la direction collégiale adoptée par le parti fait toujours l'unanimité au sein du parti. S'il y a un point qui fait l'unanimité au sein de la base militante du parti, c'est bien la gestion collégiale», a asséné le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche. La commission de préparation du Congrès national (Cpcn), s'est exprimée sur les modalités de la représentation. Elle a réuni toutes les conditions du déroulement des assemblées générales au niveau des sections du parti afin d'élire leurs représentants d'une manière transparente et démocratique, en vue de participer au 6e congrès ordinaire où 1 000 congressistes prendront part. Cette réunion ordinaire du parti se déroule dans un contexte politique national, régional et international caractérisé par des mutations et des évolutions sensibles et délicates. Le Front des forces socialistes est conscient de la nouvelle situation internationale et les risques qu'elle comporte sur les pays qui défendent farouchement leur souveraineté et leur indépendance.