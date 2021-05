Incontestablement, la future Assemblée populaire nationale (APN) sera foncièrement jeune et plurielle. Si l'on ignore quelle sera la majorité à l'issue du scrutin, une chose est d'ores et déjà certaine: l'Assemblée nationale va connaître un profond renouvellement, peut-être inédit.

Le scrutin du 12 juin prochain, régi par la nouvelle loi portant régime électorale, se distingue par la candidature d'une nouvelle «fournée» de politiques.

Un scrutin à même d'amener au pouvoir une génération qui n'a pas participé à la gestion de la chose publique. Jeunes, universitaires, jamais élus, les futurs députés se posent en candidats du renouvellement dans un paysage politique en déliquescence.

Certains ont opté pour les listes indépendantes au nombre de 837 listes. D'autres se présentent sous la houlette des partis politiques convaincus qu'ils sont désormais les acteurs incontournables sur lesquels il faut miser dans la course aux sièges à l'APN.

Une manière pour les formations politiques de regagner une certaine crédibilité perdue auprès des électeurs, qui voient en eux le reflet d'un ancien système associé dans la mémoire collective à l'échec. dans ce contexte de recomposition, une nouvelle vague de jeunes militants comptent remuer ciel et terre pour battre en brèche les baronnies politiciennes. Répondant à l'appel du président de la République Abdelmadjid Tebboune à s'impliquer dans la vie politique afin de «permettre d'injecter du sang neuf dans les organes de l'Etat et le Parlement», ils ont choisi de participer à ce rendez-vous électoral pour diverses raisons. Certains aspirent à hausser la performance parlementaire, d'autres à dépasser le désintéressement qui a marqué la scène politique des années durant. Armés de leur background, ils entendent peser sur le prochain scrutin. Loin d'être des «victimes expiatoires», ils comptent bien décrocher le «sésame» leur ouvrant les portes du palais Zighout Youcef. Accueillis avec une certaine condescendance par des professionnels de la politique de tous bords qui ont longtemps raillé le flou de leur projet, ces candidats veulent contredire ceux qui voyait en eux une «bulle» médiatique. Pour ce faire, ils misent sur leur «innocence politique» et leur jeunesse en tant que brevet certifié du renouveau d'autant qu'ils ont toujours été extérieurs à la vie politique traditionnelle. Pour s'allier, point n'est besoin d'un projet politique commun.

La volonté de dégommer les aînés suffit. Il ne leur faut pas plus d'opiniâ-treté pour qu'ils fassent de l'APN «un organisme de gestion des fins de carrière politique». À ce sujet, la professeure de sciences politiques, Nesrine Ardjilous, souligne, dans une déclaration à l'APS, que la «candidature de l'élite aux prochaines législatives donnera naissance à une chambre basse comptant des jeunes diplômés de l'université algérienne», ce qui est, selon elle, «un retour en force de l'élite à la vie politique après un désintéressement de longue date».

Tout en qualifiant la participation de cette élite de «pas positif à même d'élever le niveau de la performance parlementaire qui est un maillon axial dans l'opération démocratique», elle estime, néanmoins, qu'il est impératif de «réunir un climat idoine pour permettre à cette élite -une fois élue- d'accomplir ses missions loin des pratiques du passé».