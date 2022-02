L'Expression: Bonjour Salim, vous êtes le fondateur de DiriDeal. S'agit-il d'un nouveau site de vente en ligne qui vient s'ajouter à la longue liste qui a fleuri depuis le début de la pandémie de la Covid-19?

Salim Ammara: DiriDeal est, effectivement, une plateforme de vente et achat en ligne. Néanmoins, nous apportons un nouveau concept qui est la «seconde main». L'objectif de DiriDeal est d'offrir la possibilité aux Algériens et Algériennes de donner une seconde vie aux vêtements qu'ils ne portent plus, tout en offrant la possibilité aux acheteurs d'acquérir ces biens à prix réduits. Une relation de «win-win» pour l'acheteur et le vendeur. Je vous explique: vous avez acheté un manteau l'an dernier. Il ne vous va plus, ou n'est plus à votre goût, mais est toujours en bon état. Eh bien, nous vous donnons la possibilité de lui accorder une seconde vie en le revendant à bon prix sur notre site. Cela vous offre une entrée d'argent pour financer d'autres achats, mais il y a, également, un grand impact écologique en consommant plus responsable. Toutefois, au vu de la spécificité du marché algérien, nous avons élargi notre catalogue en ne proposant pas que des vêtements seconde main sur DiriDeal.

Comment est venue l'idée DiriDeal?

Le principe de vendre des vêtements déjà portés existe déjà ailleurs dans le monde. Malgré le fait que cette pratique paraisse moins courante chez nous, que dans d'autres pays occidentaux, le contexte et les mentalités changent et nous voyons ce besoin surgir de plus en plus depuis quelques années. La décision de se lancer dans l'aventure est venue après une discussion autour du phénomène de la vente sur les réseaux sociaux et l'explosion de cette pratique dans le pays. Cette manière de vendre connaît, aujourd'hui, un succès fou. Néanmoins, c'est un grand «souk» où règne la loi des plus forts. Combien de personnes se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux par des vendeurs anonymes? Il n' y a personne pour défendre leurs intérêts et les protéger contre ce type d'arnaque. Il s'agit donc d'une sorte de «bulle spéculative» qui est appelée à exploser. Cette façon de vendre n'est pas réaliste quand on voit le commerce en ligne comme une entreprise à long terme. Alors la création d'une plateforme pour ce type de vente s'impose d'elle-même.

À ce que je comprenne, c'est le modèle lituanien, Vinted, que vous avez mis à la «sauce algérienne». Peut-il réussir chez nous?

Effectivement! Nous avons pris l'idée qui existe à travers le monde, et pas seulement avec Vinted, qui est l'application numéro un pour ce type de commerce. Toutefois, nous l'avons adaptée aux spécificités du marché algérien et à ses besoins. Nous avons adopté notre propre business-plan afin que nos services répondent aux attentes des consommateurs de notre marché. Oui, nous estimons que ce modèle peut réussir. Pour preuve, la communauté DiriDeal s'accroît d'une manière exponentielle, semaine après semaine, ce qui nous confirme que le besoin y est vraiment. La maturité quant à l'adoption «d'applis» mobiles aussi y est. Là où nous avons plus de travail à effectuer c'est dans l'éducation et le support des utilisateurs vers l'adoption de pratiques saines en matière de vente en ligne, légalisation des activités quant aux réglementations en vigueur, standards de qualité, etc.

Comment faire face à la concurrence, notamment les marketplace et les réseaux sociaux?

Très bonne question. DiriDeal est une marketplace «ouverte à tous». Ce qui veut dire que professionnels comme non- professionnels peuvent y afficher des articles à vendre, cela nous présente comme une marketplace d'un nouveau genre. DiriDeal se distingue aussi en étant avant tout une communauté axée autour des articles de mode. Vêtements, chaussures et accessoires pour toute la famille. La plateforme propose, également, plusieurs fonctionnalités distinctes, pensées et développées pour supporter la vente en mode «libre», où le rôle de DiriDeal est simplement d'agir comme intermédiaire entre vendeur et acheteur, et de s'assurer que les deux parties de la transaction soient heureuses et interagissent en toute sécurité en bout de ligne. Plusieurs fonctionnalités ont déjà été ajoutées, comme l'abonnement aux vendeurs favoris et la communication directe par messagerie intégrée entre vendeurs et acheteurs, et plein d'autres sont en ce moment même en développement, toujours dans cette vision simple et libérale du commerce en ligne. Nous planifions aussi la prise en charge intégrée de la livraison DiriDeal, ainsi qu'un système de gestion des paiements en ligne, ce qui est prévu pour la fin du premier trimestre 2022.

Justement, étant donné que vous n'avez pas encore intégré un module de paiement, comment gagnez-vous votre vie?

(Rire, ndlr). Le modèle d'affaires Dirideal repose sur la monétisation de plusieurs produits et services. Sans trop divulguer de détails, nous parlons de publicité, support aux ventes et livraison entre autres. Nous pourrons en dire plus une fois la levée de fond terminée bien entendu. À court terme, nous sommes en mode «investissement et développement de produit», et donc notre focus est à 100% sur le développement de la communauté Dirideal et la mise en place des processus piliers de la plateforme. Nous sommes autofinancés jusque-là et comptons passer en mode génération de revenu durant le 3e trimestre 2022. Raison pour laquelle nous prévoyons une levée de fonds plus que nécessaire en mars afin de supporter cet objectif. Nous sommes ambitieux, nous ferons tout pour atteindre nos objectifs.