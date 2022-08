De grands espoirs s'articulent autour de la tenue du sommet arabe en novembre prochain à Alger. Le plus escompté est sans conteste celui de voir les pays arabes se rassembler autour du même objectif, celui d'aboutir à une cohésion commune. Il faut dire que d'ores et déjà, les signes d'une réussite se profilent à travers les multiples concertations et visites échangées pour la préparation de cet événement.

Pour la secrétaire générale adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, Haïfa Abu Ghazaleh « le sommet arabe prévu, début novembre prochain à Alger, sera un sommet de consensus arabe. C'est ce qu'elle a déclaré samedi a Alger. Insistant sur l‘importance de ce rendez-vous, elle a precisé qu' «il sera rehaussé par la présence des dirigeants arabes sur la terre d'un million et un demi-million de martyrs».

Il faut dire cependant, que le rôle de médiation de l'Algérie n'est plus à démontrer. Son intervention dans les questions épineuses de la région, entièrement concentrée sur la recherche de solutions politiques, atteste d'une expérience. De la situation au Mali à celle en Libye, en passant par la Syrie et la Tunisie, le soutien de l'Algérie a de tout temps été efficace et sans ingérence. Ce qui confère à ce rendez-vous une assurance préalable sur les chances de voir émerger une vision globale partagée par l'ensemble des Etats arabes. D'où l'importance de cerner tous les besoins techniques, humains et logistiques pour la réussite de cet événement. À ce titre, Haïfa Abu Ghazaleh a réaffirme la disposition des participants à porter ce rendez vous à bras le corps, précisant que «D'intenses préparatifs sont en cours au niveau de la Ligue arabe en prévision de ce sommet. La récente visite effectuée par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en Algérie où il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec qui il a passé en revue les principaux points à aborder lors du sommet». Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce sommet, un point d'accélération de la consolidation du front arabe.

C'est dire les effets d'un retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Issu d'une redistribution des cartes engendrée par les grands développements géopolitiques en Europe et en Asie, l'importance de cet événement prend un aspect particulier, en matière de repositionnement. Ce dernier pourrait conférer à la Ligue arabe, l'opportunité de faire prévaloir sa position sur les grands dossiers sécuritaires et économiques dans la région. En d'autres termes, le sommet arabe qui se tiendra à Alger en novembre, annonce l'émergence d'une nouvelle ère politique.

Cette dernière aura le mérite de propulser la Ligue arabe au rang d'acteur incontournable de la scène politique internationale.Il y a lieu de convenir que le rôle que jouera la diplomatie algérienne dans la réussite de cet évènement arabe majeur ne fera que confirmer la crédibilité de la diplomatie algérienne et son poids sur la nature des développements politiques et économiques dans la région. C'est ce que confirme la secrétaire générale adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, précisant que «le sommet d'Alger, qui ne sera pas uniquement consacré aux questions d'ordre politique, abordera également les questions socio-économiques d'intérêt commun pour le monde arabe».