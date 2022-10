À cet effet, le Centre international de presse (CIP) a assuré les moyens techniques et les équipements nécessaires et mobilisé des professionnels et des spécialistes qui seront à la disposition des médias nationaux, publics et privés, ainsi que les médias arabes et étrangers, a déclaré le directeur général du centre, Raouf Mammeri qui précise que le centre a respecté le cahier des charges établi par l’Union de radiodiffusion des États arabes (Asbu), chargée de la couverture médiatique du Sommet arabe qu’abritera le Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal ». Pour l’évènement, le centre a réservé six studios ouverts dotés des dernières technologies audiovisuelles ainsi que deux studios pour l’Asbu, équipés des dernières technologies et dotés d’un staff qualifié, selon responsable. Six autres studios destinés au travail radiophonique seront mis à la disposition des chaînes radiophoniques nationales, arabes et étrangères, a-t-il ajouté. Deux salles de presse équipées des dernières technologies seront également ouvertes. L’Internet haut débit sera disponible au niveau du centre de presse et deux écrans géants seront installés pour la diffusion des travaux du Sommet, ce qui facilitera la tâche aux journalistes, précise-t-il. 22 bureaux ont été équipés pour les chaînes de télévision officielles de tous les pays arabes, ce qui permettra la retransmission en direct des travaux du Sommet. Un centre dédié au montage vidéo et à l’infographie sera réservé aux chaînes de télévision devant assurer la couverture. Le réseau Internet haut débit sera également assuré à tous les endroits du centre, selon M. Mammeri, pour qui, « toutes ces données indiquent que la couverture médiatique du Sommet sera grandiose, à la hauteur de cet évènement de grande importance. Pour ce faire, l’Agence d’informations nationale (APS) a mobilisé, à son tour, tous les moyens humains et matériels, en vue d’assurer une couverture médiatique exceptionnelle, sachant qu’elle a entamé les préparatifs depuis plus d’un mois, à travers la mobilisation des équipes de journalistes des services de l’audiovisuel, de la photographie et de la traduction. L’APS a donné à cet évènement un grand élan médiatique, d’autant que celui-ci coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de Libération nationale.