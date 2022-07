Le détournement des produits subventionnés, dont le blé, se poursuit, en dépit de tous les textes fixant les modalités de commercialisation de ce produit de première nécessité. Le dernier en date a été enregistré dans la wilaya de Mascara. Il porte le sceau de la fermeture, par les autorités de la wilaya, d’une minoterie privée. Pour cause, le propriétaire de cette unité de trituration a été pris la main dans le sac en commercialisant la farine subventionnée en tant qu’aliment de bétail. C’est ce qu’a indiqué de la cellule de communication des services de la wilaya, soulignant que «cette décision, prise par le wali, Abdelkhalek Sayouda, porte sur la fermeture et l’arrêt de toutes les activités de cette minoterie, implantée dans la commune d’Oued Taghia». «Son propriétaire a commis une infraction en commercialisant de la farine subventionnée par l’État comme fourrage destiné à des wilayas steppiques», a-t-il expliqué, ajoutant qu’«une procédure judiciaire a été enclenchée contre le propriétaire de la minoterie». D’autant que face au constat d’importantes quantités de blé dur et tendre dirigées vers l’alimentation ovine et bovine, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a décidé, fin juin dernier, d’interdire l’utilisation des céréales primaires (blé et le blé tendre) comme matière première pour l’alimentation du bétail. En effet, il est inconcevable qu’une partie de nos importations en céréalière primaire, lourdement facturées, soient destinées à l’aliment de bétail. À défaut des statistiques officielles, des spécialistes ou encore les commerçants sont toujours alarmistes et continuent à déplorer «le détournement des produits subventionnés, notamment la farine destinée exclusivement à la fabrication du pain et son exploitation à des fins commerciales. De plus, plusieurs centaines de boulangers ont, en raison de ces détournements, baissé rideau, en cause la faiblesse de la marge du bénéfice de ces artisans de la baguette.