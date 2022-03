«Pas moins de 16 quintaux de farine de marques différentes, de 11,5 quintaux d’orge, plus de 290 q de son, plus de 10 q de calcium mêlé à des cailloux et des gravats rouges et plus de 100 q de mais». Tels sont les produits céréaliers, soutenus par l’Etat, saisis dans une minoterie exerçant clandestinement à Nedjma, ex Chtaïbo», dans la commune de Sidi Chahmi. Cette opération, lancée par des éléments de la brigade de Gendarmerie nationale, a également permis le démantèlement d’une minoterie clandestine comprenant deux machines de trituration. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que «cette meunerie exerçait sans aucune licence ni le moindre document administratif lui permettant d’investir dans ce créneau» régulé par des textes réglementaires. «Il s’agit d’un trafic multiforme portant l’estampille d’un produit de contrebande», a-t-on expliqué, ajoutant que «le mode opérationnel utilisé par le propriétaire de cette minoterie repose sur l’utilisation des marques contrefaites de diverses usines».. Le propriétaire de cette unité de trituration illégale «opérait à un fusionnement hautement dangereux en mélangeant le blé tendre et d’autres céréales d’origine inconnue, en vue de produire de la farine destinée à la consommation humaine et animale». Arrêté en flagrant délit, le mis en cause a été conduit au siège de la brigade de la GN pour poursuivre les investigations à son encontre, en plus des ramifications de cette affaire. La Gendarmerie nationale d’Oran explique que «cette opération entre dans le cadre des efforts de la protection du consommateur et de la répression des fraudes», soulignant que «les infractions relevées portent sur l’absence de registre du commerce, le défaut de facturation et la création d’une entreprise sans permis d’exploitation». Au début de l’année en cours, les services de la police judiciaire de la wilaya d’Oran ont découvert un atelier clandestin de production, de préparation et d’emballage d’épices dans la wilaya et saisi plus de 10 tonnes de différentes épices destinées à la vente et à la consommation.