Les Protection civile algérienne accroche encore d'autres médailles. La réputation dont elle jouit aux plans arabe et africain, voire même mondial, n'est pas un cadeau qui lui a été offert, mais une rétribution méritée qu'elle a arrachée au coeur des flammes ardentes. C'est à ce titre que l'Organisation internationale de la Protection civile et la défense civile (Ofpc) a confié à la Protection civile algérienne, la formation d'officiers dans la gestion des interventions de grande ampleur. Un module opérationnel dans lequel nos pompiers excellent à la perfection. Aussi, un cycle de formation spécialisée dans le commandement des opérations de lutte contre les incendies de forêts sera organisé par la direction générale de la Protection civile. Cette formation de haut niveau verra la participation de 25 officiers de la Protection civile et défense civile arabe et africaine dont 15 stagiaires représentant les pays arabes (Jordanie, Oman, Mauritanie, la Palestine, le Liban, l'Arabie saoudite,la Tunisie et le royaume du Bahreïn) et 10 stagiaires représentant les pays africains (Sénégal, Niger, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire et la Guinée) durant la période du 17 au 28 juillet 2022 au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention,à Dar el Beïda et l'Ecole nationale de la Protection civile,à Bordj El Bahri. La rencontre escompte former des officiers capables de commander des équipes d'intervention lors d'une opération de lutte contre les incendies de forêt, afin de permettre la bonne utilisation des moyens terrestres et aériens dans le respect des règles de sécurité. L'encadrement sera assuré par des officiers supérieurs formateurs où des cours théoriques et pratiques avec l'utilisation des outils pédagogiques et techniques modernes ainsi que le simulateur de feux de forêt seront dispensés aux bénéficiaires. Ce n'est pas la première formation qui s'effectue en Algérie. Des formations liées a la médecine de catastrophes, à la gestion des catastrophes, ont été organisées en Algérie. Dans ce domaine précis, la Protection civile algérienne a de l'expertise et l'expérience acquise a travers les différentes catastrophes qui ont eu lieu en Algérie, notamment les séismes de Chleff (El Asnam), Aïn Témouchent, Mascara, Boumerdès, les inondations de Skikda, Bab el Oued et Ghardaïa ainsi que les derniers feux de fôrêts de Béjaïa,Tizi Ouzou, Jijel, Médéa. Sans compter les divers accidents industriels. Faut-il souligner également que l'Ecole nationale de la Protection civile a contribué à la formation des milliers d'officiers et sous-officiers au profit de certains pays arabes et africains.

La Protection civile algérienne fait partie des membres actifs de l'Organisation internationale de la Pprotection civile, et ce depuis son adhésion a cette organisation en 1976, ce qui lui a permis d'être élue a la tète du Conseil exécutif de l'organisation pendant dix années consécutives, sur recommandation des Etats membres du Conseil exécutif et a dirigé le secrétariat général de l'organisation pendant deux années.