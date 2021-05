Ils n'étaient pas en force, mais ils étaient tout de même là. Quelques centaines de travailleurs s'étaient mobilisés, hier, pour célébrer la Journée mondiale du travail à travers une marche à laquelle le Parti socialiste des travailleurs (PST) et le Snapap et autres syndicats autonomies ont appelé.

Le choix s'est porté sur une célébration dans la protestation d'une Journée mondiale à travers une marche dans la ville de Béjaïa. Deux carrés, l'un dominé par les syndicats autonomes et le second par le PST, avec chacun plusieurs dizaines de personnes, le tout pour battre le pavé qui sépare la Maison de la culture de Béjaïa et le siège de la wilaya, sous le mot d'ordre «L'unité des travailleurs», «Contre l'oligarchie»,

« La liberté de l'exercice syndical»

« Non au harcèlement des représentants des travailleurs», etc.

Tout au long du parcours suivi par la marche, les manifestants ont repris à tue-tête des slogans fustigeant «la politique des pouvoirs publics» ainsi que «le pillage des richesses, le chômage, la précarité de l'emploi et l'austérité imposée aux travailleurs et aux masses populaires».

Devant le siège de la wilaya, des intervenants se sont succédé dans une séquence de prise de parole, pour appeler «à l'intégration des travailleurs contractuels ou licenciés dans tous les secteurs, la levée des entraves et des intimidations aux libertés syndicales et démocratiques, la diabolisation des mobilisations sociales et des grèves, etc., dans le but de conditionner ces partis, les organisations et leur faire accepter les mesures impopulaires visant le bradage des richesses nationales». Ceci à côté des principales revendications socioprofessionnelles des travailleurs et exiger l'intégration des travailleurs vacataires ainsi que le respect des libertés syndicales.

La célébration de cette Journée mondiale du travail n'a pas échappé aux revendications politiques puisque les slogans du Hirak eont été repris, notamment par le carré du PST auquel s'est joint un ex-député et quelques activistes du mouvement pour le changement, venus soutenir les travailleurs mais aussi profiter pour réitérer les revendications populaires en vogue depuis deux ans.

Près d'une heure après, la procession s'est dispersée dans le calme avec toutefois cette fausse note d'une démobilisation, qui n'a pas été du goût des organisateurs et des participants qui, sans le dire, ont dû comparer la présence d'hier à celle, plus importante réussie la semaine dernière par l'Union de wilaya Ugta de Béjaïa.