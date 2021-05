Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la crise de la pandémie de «Covid-19», montre qu'une «seule question de santé» peut paralyser tous les autres secteurs, tant économiques que sociaux. Aussi peut-on déduire, sans faille aucune, que la santé est une question cruciale implantée au carrefour de tous les secteurs économiques et que les hôpitaux ne ménagent aucun effort pour améliorer chaque jour un peu plus leur efficacité.

C'est dans ce climat sensible que «RH International Communication» organise, depuis jeudi sous la direction de Rachid Hessas, le premier «Salon de l'instrumentation des équipements et du matériel médical - Siem» qui offre l'occasion à de nombreux exposants de présenter aux professionnels de la santé, en premier lieu les médecins, divers modèles d'équipements. C'est aussi une opportunité d'y faire valoir les technologies innovantes en matière de diagnostic devenu nécessairement «pointu» en faisant appel à des équipements de plus en plus miniaturisés mais d'une performance évidente plus élevée.

Ainsi, plus qu'une trentaine de producteurs, fabricants, et distributeurs et donneurs d'ordre, publics et privés, se sont-ils donné rendez-vous à ce premier salon, dont la fréquentation est plus que prometteuse pour les prochaines manifestations.

Il faut dire aussi que c'est là une occasion de rencontrer des acteurs du parcours thérapeutique et professionnel de la santé, pour débattre des nouvelles technologies médicales et des plus récentes innovations en la matière. Sont également présents, en qualité de visiteurs concernés, nombre de personnels soignants, cadres managers de santé des secteurs publics et privés en quête d'amélioration de leur savoir-faire.

Dans ce cadre, le groupe pharmaceutique algérien Saidal anime aujourd'hui, dans l'enceinte du salon qui se tient à Alger au niveau de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration de Aïn Benian «Eshra» une conférence sous le thème «Les études bio, équivalence: pourquoi, quand et comment?».

L'aspect économique de ce salon, qui offre des opportunités d'affaires et d'échanges, n'est pas à négliger.