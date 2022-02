Boucherit Rahma, une lycéenne de 16 ans vient d'arracher sa place pour représenter l'Algérie dans un programme intitulé «Global Peace Summit Dubaï 22». Elle a dû passer les épreuves d'un concours pour décrocher une place, d'ailleurs méritée, du fait qu'elle consacrera son temps, son énergie, son intelligence avec détermination et dévouement, car pour elle son pays, l'Algérie, a tous les mérites pour être très bien représenté. Dynamique, au visage angélique Rahma, orpheline de père, ne souhaite pas mener une vie ordinaire, elle veut soit réussir ses études, trouver un travail et penser à fonder une famille. Sa vie, elle la souhaite autre, rester active dans la société, être utile pour son pays et lancer une carrière brillante et signifiante. Reçue dans nos locaux, accompagnée de sa maman, la jeune adolescente explique que «ce programme est tracé par des organisations non gouvernementales qui visent à répandre la paix dans le monde». D'après le principe du concours on choisit des jeunes actifs dans la société, âgés entre 16 et

40 ans. Elle confie que 150 jeunes du monde entier ont été choisi parmi les 134 pays ayant participé». Rahma est la plus jeune candidate. Elle a été choisie, suite à sa participation à plusieurs autres programmes initiés par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique qui répondent à un calendrier de l'ONU. À titre d'exemple «Leader Shipe Program» ou encore «Algéria Youth», qui entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Rahma ajoute «qu' «il faut avoir l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'acceptation de l'autre et être sociable». Tels sont les critères du profil recherché pour ce genre de programme, notamment du fait qu'«il est question, ajoute-t-elle, d'aborder la famine, la pauvreté, les injustices dans le monde et les droits de la femme».

«Sans être une féministe», fera t-elle remarquer, mais «défendre la femme pour son droit aux études, à la santé et au respect». Pour avoir décroché sa place, Rahma a dû également participer à d'autres activités, comme «Djazaïr Scool», «l'entrepreneuriat». Des programmes entrant dans le cadre du développement durable de l'ONU qui doivent être réalisés avant 2030. Ainsi, notre «ambassadrice de paix, Rahma», discutera, lors de ce voyage à Dubaï autour de tables rondes de paix, de politique et du développement durable dans le monde. Elle est décidée à laisser son empreinte pour représenter au mieux son pays sous le thème «We need change».