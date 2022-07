Dans un entretien au Monde en ligne, paru samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce des mesures nouvelles dans la lutte contre l'immigration «négative». Des mesures qui devront davantage se radicaliser, envers ce qu'on qualifie d'immigration indésirable. A priori, les nouvelles mesures annoncées par le ministre français de l'Intérieur, touchent essentiellement les aspects coercitifs à l'égard des ressortissants étrangers ayant «commis des actes graves» sur le sol français. Le projet, qui est, visiblement, très avancé, tend à réviser les clauses d'«expulsabilité» pour certains individus, en levant la condition de l'âge d'arrivée en France, jusqu'ici fixée, mais pas besoin d'être clarifiée, puisqu'il s‘agit de la plus grande communauté arabo-musulmane dans l'Hexagone. Pour le ministre de l'Intérieur de la France, le projet de loi qui sera présenté à la prochaine rentrée sociale et politique, mérite d'être au centre des débats et des alliances des différents groupes politiques, y compris les socialistes. Darmanin annonce publiquement qu'il est prêt à tous les compromis pour faire aboutir le projet, auquel il semble accorder une attention particulière. Un enthousiasme politique qui traduit cet éternel bicéphalisme politique récurrent qui gangrène les relations bilatérales avec l'Algérie. Le premier policier de la France annonce, de surcroît, que cette «nouvelle disposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi)». Simple hasard de calendrier ou nouvelle manoeuvre politicienne des grands centres politiques hostiles au rapprochement des deux pays, cette annonce à la veille d'une visite d'Etat du président français en Algérie, qui s'annonce historique, en tout cas selon les voeux du président Macron, s'apparente à une levée de boucliers des tenants du néocolonialisme français. Certains cercles, apparemment, très puissants, ne l'entendent pas de cette oreille et comptent même aller à contre sens de tout type de rapprochement, quel qu'il soit. En effet, au moment où les officiels français, dont le président Macron, annoncent une nouvelle page avec l'Algérie, des voix discordantes tapies dans l'Hexagone, s'élèvent çà et là pour semer le doute et la zizanie dans les esprits. Pour tout politique sage et au fait des moeurs politiques, des convenances et des us diplomatiques, de telles annonces discordantes peuvent être reportées à des dates ultérieures ou carrément tues. Braqués constamment sur l'actualité algérienne, de plus en plus de cercles médiatiques, politiques et même économiques, restent à l'affut de tout ce qui pourrait fâcher et n'en ratent pas une pour envenimer l'atmosphère et rajouter au brouillard politique, déjà dense. Pourtant, dans sa lettre adressée au président algérien Tebboune, par le biais de l'historien Benjamin Stora, Macron annonce «un nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés», est-il noté dans la lettre du président français. Des propos enthousiastes et ambitieux qui risquent de se confronter aux réticences de ces cercles politiciens actifs, influents et extrêmement réticents à toute relance des relations bilatérales. Au demeurant, le président français pourrait toujours s'appuyer sur la bonne foi et la volonté de la partie algérienne, quant à renforcer les relations entre les deux pays. Toutefois, les partisans de «l'Algérie française» ne sont pas près de lâcher prise et leur aura ascendante semble, de plus en plus, attrayante au vu des scores électoraux impressionnants réalisés par l'extrême droite française, lors des différents rendez-vous politiques. Cela, sans compter le discours haineux, sciemment entretenu par des cercles politiques hostiles à toute normalisation des relations algéro-françaises. Il n'y a qu'à voir les polémiques déclenchées, lors des Jeux méditerranéens d'Oran où la délégation sportive française avait été huée par le public algérien dans le stade olympique d'El Bahia. Un fait largement relayé et commenté par un paysage médiatique hostile, notamment sur les plateaux télévisés et sur les colonnes des grands journaux français identifiés.