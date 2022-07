Bonne nouvelle pour la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, qui voit ses horizons s'ouvrir davantage. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier, l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne Alger-Addis-Abeba. Une annonce dans la lignée des dernières recommandations formulées lors du dernier Conseil des ministre, lorsque le chef de l'Etat a instruit le ministre des Transports à ouvrir plus de «liaisons vers l'Europe et l'Afrique». Une annonce faite lors d'un point de presse à l'issue de l'entretien accordé par le chef de l'Etat à la présidente éthiopienne Mme Sahle-Work Zewde qui effectue une visite d'Etat en Algérie à la tête d'une importante délégation après avoir assisté aux festivités officielles célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et de la ministre de l'Environnement, Mme Samia Moualfi, indique un communiqué des services de la Présidence. Tout en se félicitant de la présence de Mme Sahle-Work Zewde aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, le président Tebboune a souhaité qu'elle«soit un prélude à une redynamisation» au partenariat entre les deux pays qui entretiennent des relations historiques d'amitié et de coopération rehaussées par la signature, en juin 2013, d'une Déclaration de Partenariat stratégique, tout en regrettant que « ces relations ne soient pas à la hauteur de nos aspirations mutuelles». Dans cet ordre d'idées, la présidente éthiopienne a révélé la tenue de la 5e Commission mixte de coopération algéro-éthiopienne en septembre prochain à Addis-Abeba, qui sera, selon ses propos, « un nouveau départ dans nos relations». Un événement dont les préparatifs ont été entamés à Addis-Abeba, lors de la visite, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, par le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Lors d'une séance de travail avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, les deux parties avaient «convenu d'entamer les préparatifs pour la tenue de la 5ème Commission mixte de coopération algéro-éthiopienne» et «d'accélérer la finalisation du projet d'accord en cours d'examen sur les services aériens devant permettre l'ouverture d'une ligne aérienne directe de la compagnie nationale éthiopienne entre les deux capitales». La dernière Commission mixte de coopération remonte à 2014. Outre la coopération bilatérale, les deux parties «ont souligné la nécessité de jouer conjointement un rôle important au sein de l'Union africaine (UA) pour le bien-être de la région et au-delà». À ce sujet, la présidente éthiopienne a souligné la nécessité d'oeuvrer pour la représentation permanente de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et «du G20 du fait que les décisions nous concernant sont prises sans notre consultation. Une injustice à rectifier». Pour rappel, un accueil solennel a été réservé à la présidente d'Ethiopie, au siège de la présidence de la République, où elle a passé en revue un détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs avant d'écouter, avec le président Tebboune, les hymnes nationaux algérien et éthiopien. La présidente éthiopienne s'était rendue, peu avant, au Sanctuaire des Martyrs, où elle a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération.