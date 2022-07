En ce 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, le pays reconnaît et honore les sacrifices, la bravoure et la force des hommes et femmes de la Protection civile. Le DG de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, a parrainé une cérémonie de remise de grades à nombre de fonctionnaires et d'agents de ce corps, à l'occasion, donc, de l'anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale, célébré le 5 Juillet. La promotion a concerné 4056 employés dont des femmes, tous grades confondus, au niveau national. Durant cette cérémonie ont été promus: 70 officiers supérieurs, 146 officiers, 676 sous- officiers, 3131 caporaux et 33 promus dans les différentes catégories pour les corps assimilés. Cette cérémonie de remise de grades se veut un hommage appuyé aux «pompiers» et une reconnaissance de leurs compétences et expériences sur le terrain. Elle se veut surtout un message de motivation et d'encouragement aux soldats du feu, afin qu'ils redoublent d'efforts pour servir la patrie et le citoyen et améliorer leurs performances pour les tâches qui leur sont assignées. Rappelons que le colonel Boughlaf a déjà eu à saluer les efforts consentis par les autorités de tutelle en vue de la promotion du secteur et de l'amélioration des conditions de travail.