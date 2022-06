Moments d'émotion, mais aussi débats de haute facture à l'amphithéâtre Nelson Mandela de l'université Alger 3. Auparavent, s'est ouverte, en effet, une Journée d'études consacrée à la mémoire du professeur Mohammed Reda Mezoui et la présentation, à titre posthume, de son ouvrage intitulé «Communication politique entre gouvernants et gouvernés...».

L'ouvrage en question a été brillamment présenté par la soeur du défunt, la chercheuse Hanifa Mezoui qui, inlassablement, a su relever le défi de terminer et rendre public ce précieux document. Elle n'a pas eu tort puisque l'hommage a été, pour les nombreux participants, chercheurs, écrivains et académiciens, une opportunité pour soulever l'épineuse question liée aux problématiques de la communication et des politiques publiques. Un sérieux handicap à l'origine de blocages parfois préjudiciables pour la société. Dans bien des cas, l'État met des moyens colossaux dans des projets d'utilité publique, mais le résultat suit en raison justement de cette défaillances de communication. Dans son livre, le professeur Mezoui fait, en quelque sorte, un bilan de la problématique de la communication politique entre gouvernants et gouvernés en Algérie. Mais il ne s'est pas contenté des bilans et des constats. Il a propose des solutions concrètes qu'il convient de mettre en place pour asseoir un nouveau paradigme plus adapté aux exigences du nouvel ordre mondial de l'information. Le développement de cette communication permettra à l'Algérie de gagner en notoriété, de promouvoir son image à l'international et surtout, de développer son économie..

Le contexte se prête merveilleusement bien au moment où l'Algérie fait face à une guerre médiatique féroce. Il s'agit là d'un grand chantier de la communication que nous proposait le professeur Mezoui. L'ouverture de la Journée d'études qui s'est tenue en présence de la famille, de la vice-présidente du Cnese, Hasna Messaïd, de l'inspecteur général du ministère de la Communication, et du recteur de l'université Alger 3, a vu diverses interventions dont celles de Nadjia Mokadem directrice du Laboratoire d'études et d'analyses des politiques publiques, qui est revenue sur le parcours du professeur Mezoui et l'importance de ses travaux. Ahmed Benzelikha, représentant du ministre de la Communication a, quant à lui, développé les contours et les visées de la communication politique.

Ecrivain et auteur prolifique, Benzelikha a soumis à débat son ouvrage sur la communication politique dans lequel il a développé un concept novateur de la communication participative. Plusieurs autres communications de haut niveau ont été données lors de cette journée d'études. Ainsi, on a assisté à diverses interventions académiques ou des témoignages à la mémoire du professeur Mezoui, dont les qualités aussi bien scientifiques que humaines ont été soulignées par tous les intervenants.