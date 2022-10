Sous le patronage du wali, la Journée nationale de la presse a été exceptionnellement célébrée à Bouira. En effet, c'est en concertation avec la famille de la presse qu'un programme riche avait été tracé. D'abord la formation et la mise à jour des journalistes ont été concernées en premier lieu par l'organisation de deux formations différentes au profit de cette corporation, ainsi qu'au profit des étudiants du département communication de l'université de Bouira. Le club presse Bouira s'est occupé de l'organisation d'une journée d'étude et de sensibilisation au profit des journalistes, au niveau du Centre national des sports et loisirs de Tikjda. Une journée durant laquelle ont été traitées l'éthique et la déontologie que doit respecter tout journaliste durant son exercice journalistique que ce soit à la presse écrite, audio ou audiovisuelle. La deuxième activité de formation a consisté en des ateliers de stages durant trois jours successifs, du 20 au 22 octobre, organisés par un collectif de journalistes en collaboration avec l'université de Bouira. C'était à la bibliothèque principale de la ville de Bouira, sous forme d'ateliers et de conférences, les participants ont eu droit à un véritable apprentissage des techniques de rédaction, de montage audio et vidéo et aussi de photographie. Par ailleurs, une riche exposition a été installée au sein du siégé de la radio où l'on trouve des manuscrits historiques, tels que des copies du journal La Resistance en arabe et en français, et aussi divers anciens outils de travail de la radio. La clôture de la célébration fut à la résidence de la wilaya, Enassim. Le wali de Bouira a réitéré son engagement à accompagner les journalistes et à agir de manière à ce qu'ils aient accès à l'information où qu'elle soit, s'agissant de la liberté d'expression, le wali rassure l'ensemble des journalistes. «En dehors des lignes rouges, connues, vous avez le droit de parler et d'écrire librement»,a-t-il affirme, L'ensemble des journalistes et correspondants accrédités à la wilaya,soit 212,ont été honorés par un cadeau de la wilaya, et un déjeuner convivial a été servi en l'honneur de la corporation de la presse.