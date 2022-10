Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la signature de «la Déclaration d'Alger» pour l'unification des rangs palestiniens constituait «une journée mémorable», dans l'attente de «la concrétisation effective de l'édification de l'État palestinien indépendant avec El Qods pour capitale».

«Les mots ne sauraient décrire la grandeur de ce moment qui intervient 40 ans après la proclamation de l'État de Palestine par le militant martyr Yasser Arafat (Abou Ammar) dans cette même salle et sous le même toit», a indiqué le président Tebboune au terme de la signature de la «Déclaration d'Alger» au Palais des Nations. «L'État de Palestine a été la cible de tant de crises et complots. Mais, Dieu a voulu que nous assistions, aujourd'hui, à une journée mémorable, marquée par un retour à la normale», a ajouté le président de la République. À cette occasion, le président Tebboune a salué les responsables palestiniens et les représentants des factions palestiniennes présents

«pour avoir respecté la volonté du peuple palestinien à Ghaza, en Cisjordanie, ainsi que la diaspora. C'est aussi la volonté du peuple algérien», a-t-il dit, formant le voeu de «voir l'établissement d'un État palestinien indépendant à part entière sur la base des frontières de juin 1967, avec El Qods pour capitale».