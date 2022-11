On connaissait les clients de l'Algérie: l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal... Il faudra désormais y ajouter la Slovénie. C'est désormais officiel, l'Algérie fournira du gaz à la Slovénie. «Aujourd'hui est une journée mémorable pour la Slovénie. Une journée historique du fait que la Slovénie sera approvisionnée en gaz naturel algérien. L'Algérie fournira à la Slovénie du gaz naturel via la ligne italienne pendant une durée de trois ans, conformément à ce qui était prévu dans l'accord. Cet accord permet à Sonatrach de récupérer sa part de marché slovène».

C'est en ces termes que la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanjia Fajon, a qualifié, hier, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une audience à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. En effet, le groupe pétrolier-gazier, Sonatrach a signé, hier à Alger, un important contrat d'achat et de vente de gaz naturel avec la compagnie slovène, Geoplin pour la fourniture à la Slovénie de gaz naturel à travers le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie, pour une période de trois ans à partir de janvier 2023. À travers cet accord, la Slovénie recevra 300 millions de m3 de gaz naturel par an au cours des trois prochaines années, ce qui satisferait environ un tiers de la demande actuelle du pays. Un accord signé au siège de Sonatrach, en présence de Ramtane Lamamra, de Mohamed Arkab, de Tanjia Fajon, et du ministre slovène des Infrastructures, Bojan Kumer. L'accord a été signé par la directrice de la division commercialisation du gaz, Samia Hamadache (Sonatrach) et l'administrateur de Geoplin, Mitja Bitenc, en présence du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar. Dans un communiqué, Sonatrach a souligné que « cet accord permet, d'une part, à Sonatrach de reconquérir une part du marché slovène qu'elle a approvisionné en gaz naturel à travers le gazoduc Enrico Mattei entre 1992 et 2012, et, d'autre part, de contribuer à la satisfaction de la demande de gaz naturel du marché européen». La même source ajoute que «cet accord renforce également le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur fiable de long terme du marché européen», a précisé également Sonatrach. Le 10 novembre courant, le Premier ministre slovène, Robert Golob, a annoncé la signature de ce contrat dans une déclaration à l'agence de presse slovène (STA), précisant qu'à l'occasion de la visite à Alger des ministres slovènes des Affaires étrangères, Tanjia Fajon, et des Infrastructures, Bojan Kumer, un mémorandum sur la coopération énergétique sera aussi signé. La Slovénie a ainsi «garanti une sécurité d'approvisionnement en gaz supplémentaire en des temps incertains», a déclaré le ministre des Infrastructures Bojan Kumer, qui a souligné que la Slovénie vise à étendre l'accord et à le porter sur cinq ans à même de couvrir la moitié des besoins énergétiques de la Slovénie.

Un avenant qui devrait être paraphé prochainement, d'autant que les deux parties ambitionnent d'élargir cette coopération aux énergies renouvelables, notamment le solaire. En somme, la Slovénie passera les trois prochains hiver au chaud. Dans le cadre de sa visite, la ministre Fajon a rencontré Ramtane Lamamra. Ils ont convenu de signer un mémorandum de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, qui comprend des propositions concrètes pour renforcer la coopération entre les deux pays. «Le ministère des Affaires étrangères continuera d'ouvrir la porte à la coopération économique entre les deux pays», a souligné Tanjia Fajon. Les deux ministres ont également évoqué l'ouverture d'ambassades dans les deux pays et abordé l'actualité en Europe et en Afrique du Nord.